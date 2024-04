Škoro u intervjuu govorio o DP-u, Radiću i Penavi. “Mislio sam da poznajem te ljude”

Podijeli :

Osnivač Domovinskog pokreta i bivši predsjednički kandidat Miroslav Škoro dao je intervju u RTL Direktu gdje je komentirao aktualnu političku situaciju i postizborne pregovore. Podsjetimo, Škoro je u kolovozu 2021. napustio DP.

U nastavku prenosimo dijelove intervjua koji je Škoro dao za RTL.

Kakva je vaša reakcija kad vidite sada Radića ili Penavu koji pričaju o dogovoru o vladi?

Ja nisam politički analitičar. Došao sam ovdje sa sasvim drugom namjerom, ali svjestan toga da ćete me pitati takva pitanja. Taj sam koji jesam i vrijeme je to koje je. Ljudi su već napeti. Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznajem da bih o njim mogao dovoljno govoriti. Majka me je pokojna naučila, da kada nemam nešto lijepo za reći onda je bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti.

Treba li Domovinski pokret ići s HDZ-om? Mislite da njihove namjere nisu dobre ili iskrene?

Ne, nego mislim da su puno drugačije od mojih. Ja sam u politiku uašo iz vrlo emotivnih poriva i razloga nego što su sada ljudi koji se nalaze tamo. Ja nisam ušao u politiku da bih postao popularan. Da bih došao u situaciju ucjenjivati nekoga, da bi trgovao nečim, da bi došao na vlast, da bi imao više bilo čega. Ja sam već dovoljno bio popularan. Hvala Bogu, imam dovoljno. Ja sam stvarno imao jednu želju da to bude Domovinski pokret, jedan široki pokret. Čak bih rekao različitih političkih svjetonazora, ljudi iseljene i domovinske Hrvatske koji će povesti računa o svojoj zemlji. Međutim, ove trgovačke priče me ne zanimaju i ne bi njima nikada bio sklon.

Kako se razlikuje Penavin DP od Škorinog DP-a?

Ne slušamo istu glazbu za početak.

Bili ste vrlo blizu toga da uđete u drugi krug predsjedničkih izbora. Da se to dogodilo bi li kohabitacija bila malo manje tvrda nego što sad imamo između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića?

Mislim da je gospodin Milanović vrlo osebujan. Ne samo političar, nego i čovjek, vrlo inteligentan čovjek, jako dobar komunikator. I on ima svoj način komunikacije i ja mu i ovom prigodom čestitam. Čovjek je pobijedio u fer i čestoj borbi. Kako bi bilo kad bi bilo to hipotetsko pitanje? Ja sam sigurno mentalitetom drukčiji i ja nisam ovaj čovjek koji stvari postavlja na način kao što ih postavlja on, ali ih ne postavlja kao što postavlja gospodin Plenković.

Milanović je postao miljenik desnice, kako to tumačite?

To je još jedan dokaz da je zemlja okrugla. Znači, ako ideš dovoljno u jednom smjeru možeš završiti… Znači, ako ideš dovoljno na zapad, završit ćeš na istoku. Dakle, ako ideš dovoljno lijevo, završit ćeš desno. Osim toga, prolazi vrijeme, sve skupa sazrijeva i to iskustvo nas čini sigurno drukčijim ljudima. I onda kad si u nekim situacijama, pročitate neke stvari, a možda iz te pozicije u kojoj je on sada i bolje vidi neke neke pozicije nego što ih je vidio prije. Meni osobno ovaj način na koji on komunicira meni ne smeta. Dapače, slatko se nasmijem.

