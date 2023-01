Podijeli :

Izvor: Pexels / Photo by Luis Quintero

Zvane Brumnić, saborski zastupnik iz redova Socijaldemokrata, poručio je u N1 Studiju uživo da je Vlada dopustila trgovcima da se ponašaju na način na koji se trenutno ponašaju te da im istovremeno odgovara imati neprijatelja.

“Ovo je Vlada koja vodi državu na PR način. Vlada je odabrala neprijatelja s kojim će se trenutno boriti, gdje će ona biti pozitivac, a trgovački lanci negativci. Pritom ona uopće ne radi svoj posao. Zadatak Vlade nije nalaziti neprijatelje, sukobljavati se, njezin zadatak je stvarati okvir u društvu u kojem će moći funkcionirati i građani i poduzetnici”, smatra Brumnić.

“Da je ova Vlada stvarno htjela pošteno uvesti euro i ne raditi ovakve PR spačke, onda bi ove bijele liste napravila prošle godine i građani bi do danas mogli uspoređivati ove cijene i danas bismo svi vidjeli vara li nas tko”, dodao je Brumnić.

Rekao je i da su mnogi trgovački lanci dobrano iscrpili proizvođače u ovoj zemlji.

“Vlada omogućava trgovcima da se ponašaju ovako”

Komentirajući poskupljenja osvrnuo se i na veliku kaznu koju je dobila jedna frizerka te kazao: “Ako hoće neka budu face i uđu među velike trgovačke lance.”

“Ministar je spomenuo nevidiljivu ruku tržišta, ali da biste ju imali morate imati uređen sustav. U neuređenom sustavu bandit uvijek ima pištolj i otet će onome tko nema. To se i ovdje događa. Svatko se ponaša u skladu s onim što ova Vlada omogućava”, kazao je Brumnić.

Misli da je dobro da smo uveli euro jer bi svako iduće vrijeme bilo za nas samo još i gore.

Poskupljenja u Zagrebu

Upitan za komentar poskupljenja vode u Zagrebu, Brumnić je kazao:

Poskupljuje voda u Zagrebu

“To nije 15 posto. Oni kada govore o 15 posto, ne govore istinu. To je poskupljenje od 40 posto zato što se struktura cijene vode sastoji od nekoliko dijelova. Ako je problem voda, ta cijena je sada negdje oko 6 kuna, ako cijelu priču poskupite za 2 kune i nešto, onda na ovu cijenu vode ste ustvari poskupjeli 40 posto”, rekao je Brumnić.

Napomenuo je da ne ulazi ima li potrebe za tim ili ne, ali da se mora obrazložiti zašto se nešto radi i što će građani dobiti s tim.

“Bili smo svjedoci poskupljenja odvoza smeća za gotovo 100 posto. I dalje plaćamo račun koji smo plaćali dosad, a uz to kupujemo vrećice koje za normalno kućanstvo koštaju još 40, 50 kuna. Što smo dobili za to? Ništa. Izgradit će sortirnicu? Za koga? Zato što netko planira uvozit smeće iz okolice Grada Zagreba pa ga ovdje sortirat. Trenutno se govori da se problem otpada može riješit samo s energanom. Znate li što je to? To je spalionica koju je htio Bandić graditi samo se sada drugačije zove”, rekao je Brumnić ističući da je pitanje jesu li ta poskupljenja razumna i na dobrobit građana.

