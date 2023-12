Butković: “Ako savjetnik ministra radi tako nešto, onda niste dobar šef”

Podijeli :

N1

Potpredsjednik Vlade i ministar prometa Oleg Butković u Dnevniku N1 s našim Igorom Bobićem komentirao je izbor novog ministra gospodarstva, funkcioniranje ministarstava, ali i neke planove za izbornu godinu.

Komentirajući suradnju s novim ministrom Damirom Habijanom, kojem je danas povjerenje izglasano u Hrvatskom saboru, ministar prometa Oleg Butković je rekao:

Mrak Taritaš: Plenković je poput zlostavljača koji kaže ženi “sama si to tražila” “Ministar je kao trener u nogometnom timu. Neće igrati, ali mora trenirati i stvoriti tim…” Sabor izglasao povjerenje novom ministru Damiru Habijanu, on otkrio prve poteze

“Dobro sa svima surađujem. Habijan dolazi u trenutku kad smo imali situaciju sa savjetnikom, ali to je veliki resor koji objedinjuje puno bitnih stvari koje moraju funkcionirati. To je jedno od najvećih ili najveće ministarstvo, želim mu svu sreću. Mislim da će dobro voditi ministarstvo, oko toga ću mu pomoći, mislim da ćemo dobro surađivati.”

Na pitanje je li novom ministru prepreka što je po struci pravnik, a ne ekonomist, Butković je rekao: “To su glupe teze koje oporba izvlači u nedostatku argumenata. Bitno je da brzo možete poloviti stvari, da imate jasnu sliku, da imate dobre suradnike i da provodite politiku Vlade. Obrazovanje je bitno, ali bilo koji pravnik, pogotovo Habijan koji se bavio trgovačkim pravom, to je iskustvo dragocjeno. Mislim da su bitnije druge stvari – da prepoznaje probleme, na vrijeme ih detektira, pronađe put kako ih riješiti i da provodi politiku Vlade, a tu je bitan tim ljudi.”

“U vođenju ministarstva ono što sam naučio na fakultetu, nije bilo presudno”, dodao je.

Na pitanje što je presudno za opstanak u Vladi, Butković odgovara: “Dugo sam u politici, sve sam prošao. Uvijek sam nastojao biti korektan, raditi svoj posao, boriti se za projekte, djelovati politički u stranci, biti jednostavan, dostupan ljudima, ali posebne formule nema.”

Komentirajući kako je sam stekao povjerenje Andreja Plenkovića, rekao je: “Predsjednik Vlade je izbornik, on predlaže ministre. Uvijek smo imali korektan odnos, a to je preduvjet.”

Govoreći o odlasku 30 ministara Butković je istaknuo da je Vlada živo tijelo: “Ne mogu svih 11 igrača igrati osam godina u istom sastavu, igrači se mijenjaju. Tako je u životu i politici. Nema više respekta, ne biraju se sredstva, govore se neistine, vrijeđaju se ljudi, vidjeli ste kako je bilo na odborima. Meni se to ne sviđa, ali živimo u takvim vremenima. To nisu argumenti nego mržnja, netrpeljivost, isključivanje drugačijeg.”

“Ako savjetnik to radi, onda niste dobar ministar”

“Ovo što se dogodilo sa savjetnikom ministra, to još nije viđeno. Mi svi imamo pravo imenovati posebne savjetnike koje ne amenuje, ne potpisuje predsjednik Vlade. To je dobro, posebno za tako kompleksna ministarstva. Ono što se tamo dogodilo nije normalno. Savjetnik razgovara s novinarima i de facto koristeći državne tvrtke, državni aparat plaća usluge. Vidjet će se u istrazi što je istina. Most koristi posebnog savjetnika koji daje novinaru upute i u kontaktu je s Grmojom da se napada predsjednik Vlade i HDZ-a. Ovo nikako ne može biti afera HDZ-a.”

HDZ-ovac naljutio zastupnicu, Habijan joj poručio: Ako budem izabran, najviše će mi nedostajati vaše rasprave Odbor za medije o državnom oglašavanju završio bez zaključka: “Problem je u sustavu”

“Što se tiče plina i struje, kao Vladi nam je bilo najvažnije zaštititi cijenu plina i struje. Nismo se bavili viškovima, to nikad nije bio predmet razgovora u Vladi. Ako je bilo nepravilnosti, neka se rasvjetli”, dodao je govoreći o još neodgovorenim pitanjima u vezi HEP-a.

Butković je još naglasio da se u njegovom ministarstvu tako nešto nije dogodilo: “Ne mogu si dozvoliti da moj posebni savjetnik bi to mogao raditi, a da ja to ne znam. Onda niste dobar šef i niste dobar ministar, to morate znati, to je nedopustivo, nitko si to ne može dati za pravo.”

Osvrnuo se i na novu vlasničku strukturu Fortenove:

“U Vladi nam je bitna stabilnost i rast gospodarstva. Ne možemo ulaziti u vlasničke strukture, niti komentirati niti ih mijenjati. Bitno je da Fortenova posluje, da se stabilizira, a bilo kakav negativni gospodarski ili poslovni potez Fortenove koji bi uzdrmao hrvatsko gospodarstvo, ne bi bio dobar. Najvažnija nam je stabilnost i uspješno poslovanje.”

Na koncu je nabrojao koji ih sve projekti još čekaju u izbornoj godini.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stvara vam se kamenac u kuhalu za vodu? Evo kako ga najbolje očistiti Jeste li kupili ovaj proizvod? Zbog opasne tvari se povlači s polica