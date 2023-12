Čačić upozorava da je Hrvatska propustila jednu veliku priliku: “Ti izvori su prepušteni stranim kompanijama”

Podijeli :

Bivši ministar gospodarstva Radimir Čačić gostovao je u Newsroomu kod Nataše Božić Šarić gdje je komentirao novog, petog ministra gospodarstva, u Plenkovićevoj vladi, Damira Habijana.

Čačić navodi se radi o mladom čovjeku, pravniku, za standarde HDZ-a pristoje retorike. “Za ministra je bilo biše nego dobro da ima iskustva u gospodarstvu ili da je dokazani menadžer, poželjno u sektorima koje ministarstvo gospodarstva pretežno čini, a to su energetika i zaštita okoliša. Habijan ta iskustva nema”, rekao je.

“Propuštene su neke prilike, na primjer geotermalni izvori su prepušteni stranim kompanijama. Nemamo odluke energana radi zaštite okoliša. To je političko osjetljivo pitanje jer svatko kaže – ne u mom dvorištu, i zato je tu vlada koja mora preuzeti odgovornost. To sigurno Habijan neće biti”, dodao je.

Tomislav Klauški: Najvažniji zadatak Damira Habijana je da ne bude uhićen

Komentirao je i tezu Plenkovića da nema veze što je to 30. smijenjeni ministar u Vladi. “To je redikulozno. Na tom ključnom ministarstvu mi smo promijenili pet ministara. Da bi radili nešto što traži pripremu i projektiranje, ako što su hidrocentrale i energane trebate nekoliko godina”, naveo je.

“Ja sam postao ministar gospodarstva kao predsjednik stranke koja je bila ključni koalicijski partner i ta vlada je prepoznavala značaj tog ministarstva, a ova vlada o tome uopće ne vodi računa i šalje poruku da to nije važno i da su tu samo da potroše europski novac i novac građana. Sigurno je da pet ministara na tom sektoru ne može da ti nikakvi pozitivan rezultat”, rekao je Čačić.

Napomenuo je da ministar gospodarstva nikada nije bio ni potpredsjednik vlade.

“Glavan zadaća Habijana će biti da na jedan pristojan način artikulira sva opravdanja s neistinama ili poluistinama. I to će dobro raditi. Što se tiče posla koji bi trebao raditi, on to sigurno neće raditi”, dodao je.

Ne smatra da je Habijan potopio “aferu Mreža” kako je rekao premijer. “Ovo što se zadnja afera pripisuje Mostu, to mogu samo vrlo vrlo ozbiljni fanatici HDZ-a tako vidjeti. Druga stvar je što je pamćenje naših birača vrlo kratko pa se premijer nada da će do izbora to nestati”, napomenuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok