Čelnik IDS-a o Milanoviću: Sve ide u smjeru da ga ne podržimo

Dalibor Paus, predsjednik IDS-a gostovao je u Newsroomu kod Ilije Jandrića gdje je komentirao stanje u stranci, ali i političku situaciju u državi.

Paus kako IDS nije u padu u Istarskoj županiji. “Na prošlim izborima osvojili smo apsolutnu većinu u Županijskoj skupštini. Izgubili smo nekoliko gradonačelnike i došlo do promjena u vodstvu stranke”, rekao je, referirajući se na svoj dolazak.

Na pitanje vlada li IDS predugo Istrom kaže da nije. “Istra je i dalje jedna od najrazvijenih regija u Hrvatskoj i ne vidim zašto bi se mijenjala ekipa koja dobro vodi. Nije lako upravljati gradom i velikom sredinom i oni koji misle da je to tako shvate da nije”, dodao je.

Ne slaže sa tezom da je IDS istarski HDZ. “Postoji paralela u duljini upravljanja, ali ne i u modelu jer mi to radimo puno kvalitetnije. Ne poznajem sredinu u kojoj nema klijentizma, imali smo nedavno aferu u samom Europskoj komisiji. Gdje god postoji moć odlučivanja tu su i nečasne radnje, no mi kao stranka se borimo protiv toga. Na primjer, uveli smo nove norme, poput transparentnog proračuna, uveli smo da najuže vodstvo stranke mora podnijeti imovinsku karticu bez obzira obvezuje ih zakon ili ne”, rekao je dodavši da su one dostupne na njihovim stranicama.

Što se tiče županije, kaže da “dok god župan pleše kako mi sviramo, imat će našu podršku”.

Na pitanje zašto je Boris Miletić napustio stranku kaže da su imali elemenata za stegovni postupak te ih je on preduhitrio, ali dodaje da je to iza njih. “Bilo je sporno postupanje vezano za neke ankete, ali kako nismo postupak proveli do kraja, sve je ostalo na čvrstim indicijama”, rekao je Paus dodavši da podržavaju župana Miletića jer je dobio povjerenje građana.

Što se tiče Pule rekao je da ne može na prste jedne ruke nabrojati pozitivne stvari. “To je dokaz da upravljanje velikim gradom nije jednostavno. Mi nismo znali prezentirati naše politike i birači su poslali poruku koju mi prihvaćamo. Obećajemo kada ponovo odaberu nas, mi ćemo sigurno grad voditi bolje nego što to sad rade oni”, rekao je.

“Po prvi put u vlasti u Puli participira HDZ, a ne vjerujem da su građani Pule dali povjerenje gradonačelniku Filipu Zorčiću za to”, dodao je.

Kaže da Vlada nije previše dala Istri, iako je pohvalio završetak bolnice u Puli. “Tunel Učka gradi koncesionar i to nije dar od Vlade. Mi smo taj tunel više puta platili i mislim da bi on za građane Istre trebao biti besplatan jer nam je jedina veza s Hrvatskom”, rekao je.

Kad je u pitanju Zakon o pomorskom dobru kaže da nije istina da je u Istri najviše ograđenih plaža. “Ministar je rekao da je 18 ograđenih plaža, a od toga su njih tri u Istri. Zamjeramo zakonu nedorečenost po pitanju koncesionara, mislim da bi zakon trebao biti precizniji, a ne da ga slobodno tumačimo”, dodao je.

Tvrdi da se s problemom stanovanja bore s POS-ovim stanovima i subvencijama za mlade.

“Što se eura tiče sigurno će se na turizam osjetiti pozitivno, pogotovo uz Schengen. Trebalo bi sa Slovenijom dogovoriti i spoj Istre s Koprom. Kada su cijene u pitanju, ovo što radi Vlada je jedan “robinhoodovski” manevar jer se oni sad navodno bore protiv poskupljenja. Zakasnili su, ali cijene će se s vremenom iznivelirati. Najbolji komentar je dao jedan građanin kada je rekao da smo o tom pitanju odlučili prije 30 godina kada smo izabrali tržišno gospodarstvo”, rekao je Paus.

Dodao je da dolaskom Schengena i eura treba raditi na regionalizaciji Istre koja je vezana sa susjednim državama.

Kada su u pitanju sljedeći parlamentarni izbori kaže da postoje pregovori id a će sigurno doći do okrupnjivanja oporbenih snaga. “Osobno smatram da SDP u ovom trenutku teško može biti vođa neke jake oporbene grupacije. Mislim da Peđa Grbin nema tu snagu i te liderske predispozicije da nas sve povede, ali razgovarat ćemo i sa samim SDP-om, ali bliži smo nekim liberalnim opcijama. Treba zatomiti ego i raditi, a lideri će onda sami izaći”, otkrio je Paus.

Na pitanje hoće li razgovarati o podršci HDZ-ovoj vladi Paus je odgovorio jasno – ne. “Nije se promijenio model upravljanja. Treba iskoristiti ova europska sredstva da napravimo nužne reforme, a niti ove, niti posljednje, vlade nisu napravile te nužne reforme”, rekao je.

O mogućoj podršci Zoranu Milanoviću za drugi mandat kaže “o tom po tom”. “On urušava jedan način komunikacije i povjerenje u institucije i to mu je zapreka da bude dobar predsjednik. Kako sada stvari stoje, sve ide u smjeru da ga ne podržimo, no nadamo se da će se predsjednik urazumit jer kada je važnije kako je nešto rečeno, a ne što je rečeno onda stvari nisu dobre”, zaključio je Paus.

