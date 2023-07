Članstvo podijeljeno zbog kraja štrajka; Paun: Utrli smo put za buduće štrajkove

Podijeli :

N1

Sindikalna povjerenica na Općinskom građanskom sudu Marija Paun u Novom danu komentirala je prekid štrajka u pravosuđu.

Ponajprije, osvrnula se na detalje sporazuma koji je prihvaćen, no daleko od toga da se radilo o jednoglasnom izboru. Dapače, veće podružnice bile su protiv tih 12 posto povećanja plaća, ali presudile su one manje.

“Članstvo je podjednako glasalo, oko polovice je bilo protiv i oko polovice za nastavak, a prevagnuli su glasovi njih stotinjak za završetak štrajka”, rekla je Paun i potvrdila da su članovi njenog suda bili protiv prekida štrajka:

“Mi smo specifični jer smo pod velikim opterećenjem. Kao rudnik smo, radite duplo, radi se ubrzanim tempom i kalkulacija članova je bila drugačija nego onih na manjim sudovima, gdje je opterećenje manje. Nama će biti mnogo teže riješiti zaostatke nego na manjim sudovima.”

Gotovo dva mjeseca trajala je sindikalna borba, kojom se nije došlo do prvotnih zahtjeva.

“Željeli smo imati prosječnu hrvatsku plaću i s 400 eura bismo došli do nekih tisuću kako bismo imali dostojanstven život. U prosjeku sad dobivamo oko 80 eura povećanje plaća, što je uz onih stotinjak koje smo dobili prije oko 180 eura. Nažalost, nismo postigli da će mladi dolaziti raditi ovaj posao jer su plaće i dalje premale za takav posao”, izjavila je Paun pa komentirala odlaske zaposlenih:

“Na mom sudu je otišlo 13 ljudi. Na oko 15 sudova je otišlo oko 60 ljudi. Mnogi su čekali da ovo završe pa da vide što dalje.”

Sindikati ne znaju koliko ljudi nedostaje da bi normalno radili posao.

“To treba pitati ministra, nemamo te podatke. Prvotno se baratalo brojkom o 7500, a nakon toga 6200. Što je realno i točno, ne znam.”

Vlada je obećala da će sve kojih se to tiče, uključiti u tijek razgovora o uredbama, odnosno, onime što će vrijediti od 1. siječnja.

“Bili smo u neizvjesnoj situaciji s početkom jer smo zapravo nereprezentativni sindikat, ali u štrajk smo ušli jer se desetljećima pravosuđe zanemaruje. Uspjeli smo brojkama doći do statusa reprezentativnog sindikata, no to još treba utvrditi. Kao nereprezentativni smo bili isključeni iz pregovora i nismo bili uključeni u odlučivanje o našoj budućnosti. Čini nam se da smo i dalje u nepovoljnom položaju s novim zakonom i platnim razredima jer drugi imaju bolje startne pozicije pa osjećamo da moramo biti dio te priče”, objasnila je sindikalna povjerenica.

Neto plaća bi, prema Vladi, službenicima u pravosuđu trebala biti tisuću euro neto.

“Plaća ili primanja? Par puta su rekli primanja i ako misle na to, ovo dosad što se pokazivalo, ne izgleda mi kao tisuću eura. Ako se govori o primanjima, onda se računaju i svi dodaci – božićnica, regres, prijevoz… To onda nije tisuću eura za sve. Zato želimo jamstva, kako bismo mogli kreirati bolju budućnost za nas i pravosuđe. Želimo kreirati konkurentno radno mjesto, na koje mladi žele doći raditi”, ističe Paun.

Trenutno zaposleni pred mirovinom imaju 750 eura plaće pa je skepsa obećanjima itekako razumljiva. Ali, sad postoje neke druge brige, bitka sa zaostacima. Primjerice, prosvjetari ih ni nakon godinu dana nisu riješili iako je njihov štrajk trajao kraće.

“Čeka nas jako puno posla. Nove djelatnike 12 posto neće privući pa neće biti više ljudi. Sve će se prolongirati na duži period, a stvari će se rješavati prema redoslijedu kojim su dolazile”, rekla je sindikalistica i na kraju dodala:

“Imali smo pritisak na razne načine, ali nisu nas slomili. Niti su očekivali da će ovo trajati tako dugo.”

Ipak, u konačnici zahtjevi nisu ni blizu ispunjeni, no njihova borba smjernica je i ostalima pa se vladajući s pravom boje novih sindikalnih akcija.

“U početku nam se govorilo da nismo učitelji ili liječnici jer nemamo taj mehanizam prisile. Ali, pokazali smo da možemo i ubuduće treba razmisliti da li nas ignorirati i zanemariti. Utrli smo put budućim štrajkašima iz pravosuđa i pokazali da možemo. Štrajk traje do potpisivanja sporazuma pa ako to bude danas, od sutra počinjemo raditi”, zaključila je Marija Paun.

