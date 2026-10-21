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Rabac

Djevojčici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka

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N1 Info
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21. lis. 2026. 10:10
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25.04.2026., Rijeka - Dezurna lijecnica Objedinjenog hitnog bolnickog prijama KBC-a Rijeka dr Datkovic daje izjavu novinarima o ozlijedjenim osobama u prometnoj nesreci na otoku Cresu. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Pomogli su joj član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju.

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Labinska policija zaprimila je dojavu o nesreći koja se jučer nešto prije 10 sati dogodila u turističkom objektu na području Rapca, prenose 24sata.

Maloljetna njemačka državljanka plivala je u unutarnjem bazenu, a tijekom ronjenja približila se zidnom filteru na dubini od oko jednog metra. Filter joj je povukao kosu, zbog čega nije mogla izroniti na površinu te je određeno vrijeme provela pod vodom.

U pomoć su joj priskočili član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju sve do dolaska djelatnika hitne medicinske pomoći. Djevojčica je potom helikopterom prevezena u riječku bolnicu na daljnje liječenje. Težina njezinih ozljeda zasad nije poznata.

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filter bazena maloljetnica nesreća na bazenu rabac reanimacija

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