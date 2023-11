Brigadni general Mikolčević se za N1 prisjetio posebnog razgovora s Gotovinom

Podijeli :

Brigadni general Mladen Mikolčević zvani Padobranac u N1 studiju razgovarao je Mašenkom Vukadinović o ratnim danima.

On sam imao je veliku ulogu u operaciji Maslenica (Gusar), kaže da su to bili vrlo izazovni dani te da je ta operacija bila jedna od prekretnica u Domovinskom ratu.

Kaže kako Škabrnja nije imala nikakav strateški značaj tih dana, ali je bila značajna u srcima vodstva i politike.

“Sjećam se zapovijedi da povedem postrojbu i da Škabrnju moramo do 11 sati taj dan imati pod kontrolom. Zašto? Jer su se u Bruxellesu postavljala nova UNPA područja i da bi Škabrnja ostala pod kontrolom HV-a. Tako mi je prenio general Ante Gotovina“, prisjeća se.

Brigadni general Mikolčević prisjetio se i kako se HOS uključio u operaciju Maslenica. S Gotovinom je, kaže, kad je jednom uspostavio red, dogovorio da je dođe čuvati postrojba koja će biti u stanju čuvati red. Došlo je nekoliko pripadnika Devete bojne i on, govori, nije sumnjao da su kadri izvršiti povjerenu im zadaću jer je znao njihov ratni put.

Što se tiče kontroverzi koje su, upravo zbog HOS-a, pratile organizaciju ovogodišnje Kolone sjećanja, kaže kako ne radi nikakvu razliku između bilo kojeg pripadnika bilo koje postrojbe tadašnjeg HV-a.

“Ne vidim ni razlog ni potrebu da se ovo uopće ističe. Čini mi se da i novinari i tekstovi čine vodu mutnijom nego što ona zaista jest.”

Na pitanje zašto ga zovu Padobranac, kaže kako je u bivšoj JNA bio u 63. padobranskoj brigadi, tzv. “niškim specijalcima”.

“To je mala postrojba koja je bila najbolje naoružana, najbolje obučavana, od njih se očekivalo prihvaćanje najtežih zadaća. Ja sam jako teško napustio bivšu vojsku”, govori objašnjavajući da “nije bio na drugoj strani”.

“Ja sam dobro znao gdje mi je mjesto. Nisam mogao donijeti najbolju prosudbu kada to učiniti, ja sam se jedva živ vratio. Bio sam zatvoren, prošao sam tešku torturu, fizičku. Svi pitaju kako je bilo psihološki. S tim nemam problem, ali imam kad ti netko polomi ruku, rebra, ključnu kost, frakturu lubanje… Vode te na ispitivanja, prijete strijeljanjem… Ponosan sam na sve što smo napravili”, kazao je.

“Mi nismo znali što se tamo događa, mi koji nismo bili u Vukovaru, ali smo znali da su tamo naši prijatelji i znali smo što je Hrvatska činila da se to ne dogodi, ali smo imali i informacije s kakvim se snagama oni bore, čemu odolijevaju. To nema granice, to je hrabrost na ntu potenciju, gdje su ljudi gledali jedni druge kako umiru, ali se nisu povukli”, govori brigadni general Mikolčević.

On kaže kako Veselin Šljivančanin nije imao nikakvu posebnu zapovjednu moć, ali je personifikacija zla u svemu što se u Vukovaru dogodilo.

“On je za sve to u čemu je sudjelovao blago osuđen i mirno živi. Ja ne mislim da njega itko treba proganjati, ali je ogromna tragedija da nisu pred lice pravde izvedeni oni za koje znamo da su krivi, a znaju to i međunarodna zajednica i Srbi”, govori.

