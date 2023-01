Podijeli :

Vlada je danas donijela odluku kojom se obvezuju svi poslovni subjekti i drugi koji su neopravdano povisili cijene prilikom konverzije da vrate cijenu na stanje koje je bilo 31. 12. 2022. Za one koji to ne učine, premijer poručuje: “Zadužuju se inspektorat, porezna, carina, ministarstva, HNB… da bez odgode, u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata". Gošća Dnevnika bila je Vedrana Filipović Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora.

“Od prvog dana dvojnog isticanja cijena, nadzori se provode kontinuirano, bilo ih je 8000, a zabilježene su 1744 povrede. Nastavno na taj dio preko 50 posto nije imalo iskazane dvojne cijene. Dok smo taj dio sredili, prvog dana nove godine i službene valute, prvi radni započeo je s informacijom o značajnim povećanjem prijava potrošača”, rekla je Filipović Grčić.

“Odrađeni redovni nadzori pokazali su da je u sektoru trgovine došlo do porasta cijean 3 do 19 posto, a u sektoru uslužnih, tu najvećim dijelom treba istaknuti frizerske usluge, usluge njege i ljepote tijela i druge, došlo do značajnog porasta i to neposredno, dan-dva prije uvođenja cijena. Negdje je rast i do 80 posto. Turistička inspekcija pokazala je pak da su cijene porasle od 1 do 10 posto”, dodala je.

Ističe da svi oni koji su neopravdano podigli cijene, a danas zaključak Vlade je da ih korigiraju na dan 31. 12., ako se utvdri da je u međuvremenu došlo do povećanja tzv. zaokruživanjem – radi se o nepoštenoj poslovnoj praksi. “U tom slučaju se naše postupanje se temelji na Zakonu o zaštiti potrošača. Maksimalna kazna je 26.450 eura.”

što se tiče fiz osobe, obrtnika, kazne su niže.”

Što se dogodilo s tajnim kupcima?

Komentirala je i projekt “tajnih kupaca”.

“Moram napomenuti da je taj projekt dan od resornog ministarstva pet udruga. Mi smo otvorili poseban komunikacijski kanal za te prijave, no nažalost, ja sam danas provjerila, od 5. rujna do danas nijedna prijava nije došla kroz projekt tajni kupac. To pokazuje da udruge koje su dobile projekt nisu bile aktivne po podnošenju prijava”, rekla je Filipović Grčić.

Inspektori će i dalje provoditi intenzivne nadzore, na terenu ih je svakodnevno preko 200.

“Vjerujte, prosječni potrošač će u ovakvoj situaciji razumno donositi odluke i prepoznati one koji nisu podizali cijene. Vrijeme će pokazati da će potrošači svojom aktivnosti dovesti da se tržište polako regulira.. U trenutnoj situaciji, važni su kontrolni mehanizmi svih nadzornih tijela,mi smo dana u funkciji zaštite potrošača jer, nažalost, prvi dan nove godine, kad smo se probudili, nešto se dogodilo”, rekla je Filipović Grčić.

