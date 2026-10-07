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u tijeku pregled

Dojava o bombi u zagrebačkoj školi: Učenici evakuirani

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Hina
|
07. lis. 2026. 14:34
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Marko Prpic/PIXSELL

Waldorfska škola u zagrebačkom naselju Siget evakuirana je u srijedu nakon dojave o postavljenoj bombi, a policija pregledava školske prostorije, potvrdila je Hini Policijska uprava zagrebačka.

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Za sada nema informacija o tome je li u školi pronađena eksplozivna naprava. Na mjestu događaja nalazi se više policijskih službenika, a policijsko postupanje i pregled prostorija su u tijeku.

Prema informacijama iz medija, učenici i školsko osoblje napustili su zgradu nakon zaprimljene dojave te su poslani kućama.

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Teme
dojava o bombi siget škola

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