Burna rasprava u TNT-u “Oni su nesposobni, vi ste korumpirani i hvala Bogu da imamo uskoro izbore”

U današnjem TNT Dvoboju raspravljat ćemo o nizu vrućih tema koje su obilježile tjedan: Od optužbi premijera da su se ekstremisti infiltrirali u seljačke prosvjede, preko odlaska Barabarića iz HEP-a u HEP, do nove optužnice za bivšu ministricu Žalac i krize s zagrebačkim otpadom zbog odrona na Jakuševcu. Gosti Nataše Božić Šarić bili su mostovka Marija Selak Raspudić i hadezeovac Damir Habijan.

Korise li se obavještajne službe u predizborne svrhe?

Habijan: Ako ste dobro pratili što je premijer govorio, jasno je rekao da poziva DORH i policiju na pojačan oprez na temelju onog što je rekla sama SOA. Tu nije ništa sporno. Koliko mi je poznato, Milnaović je upravo na te slao specijalnu policiju, a sada relativizira.

Imamo li izraženo veću opasnost od ekstremista nego inače?

Selak Raspudić: Nema on što pozivati DORH, DORH radi neovisno. Plenković je ušao u mračnu, paranoidnu fazu svoje vladavine i to je siguran put prema dnu. Ova pobuna je nešto najgore što mou se dogodilo u mandoau jer je došla odozdo. Reagirao je krajnje neprimjereno i time pokazao koliko je odnarođen premiejr. OVo što on pokušava prikazati kao ekstremizam je najobčnija pobuna naroda. Neka kaže tko su ekstremisti i koji im je cilj. … Neka se bavi ekstremizmom tamo gdje on zaista postoji, na granici. TIsuće ilegalnih migranata su ušle u Hrvatsku. … Ovo što on prikazuje da je on ugrožen, a ugrožene su njegove politike, samo pokazuje da mu se bliži kraj.

Treba li iznositi podatke SOA-e?

Habijan: Ovo relativiziranje me podsjeća na napad na Banske dvore iz 2020. Tada je rekla da se radilo o povrijeđenom premijerovom egu, a SOA je u izvješću, koje Selak Raspudić očito nije pročitala, piše da je to bio primjer terorističkog čina i da postoji opasnost od ponavljanja. Ovo me podsjeća na taj njen intervju. Ponavljam, ono što je rekla SOA za jednu od ekstremističkih skupina koja se ovdje infiltrirala samo pokazuje da one postje i da se to može očekivati i u budućnosti.

Imamo li povećan stupanj opasnosti od terorizma onda?

Habijan: Ja to nisam rekao. Vođe tih prosvjeda ili nemaju ili imaju jednu svinju. Te prosvjede vode profesionalni prosvjednici koji govore o problemu svinjogojaca. Ovo da se Vlada odnarodila… Treba reći što je Vlada napravila, ali to ne prolazi u javnosti. Vlada je isplatila 7 milijuna eura štete svinjogojcima… Vlada je sveukupno osigurala 30 milijuna eura za ovu situaciju i pomoć svinjogojcima. Vlada je cijelo vrijeme radila. Nije ovo situacija samo nakon afričke svinjske kuge. Vlada je itekako radila na prevenciji.

Selak Raspudić: Bili ste blagi, očekivala sam da ćete optužiti i za poticanje na terorizam. To je politika HDZ-a, sve koji kritiziraju Plenkovića se proglašava državnim neprijateljem. Došlo je vrijeme da predložite zakon o zaštiti lika i djela Andreja Plenkovića pa da se ta kritika ukine. Ako zaista smatrate da ti ljudi nisu imali pravo prosvjedovati, za koga Boga ste se nalazili s njima i popustili njihovim zahtjevima? Želite reći da ste u stanju voditi dijalog i popuštati ekstremističkim skupinama koje nemaju veze sa svinjogojcima? Onda se treba zabrinuti za vašu zdravu pamet. … Plenković je stigmatizirao prosvjed. Koji je cilj upozoravnja na partikularne dijelove SOA-inih izvještaja? Da se prosvjedu oduzme legitimitet.

Habijan: Ono što je radio Most kao jedna od stranaka koja je podupirala prosvjed, a na taj način iskoristila te ljude šireću nervozu, pesimizam i neistine. ajbolji primjer je Grmoja koji je rekao da oni čije su svinje eutanazirane tri godine neće moći držati svinje. A onda na Odboru kažu da je rok smanjen na šest mjeseci. Jedina uloga Mosta je bila širiti paniku. Nisu problem prosvjedi nego to što je netko pokušao instrumentalizirati te ljude da bi sebi osigurao neku korist. Sjedimo se što su oni radili za covida, plesali i pjevali na Festivalu slobode.

Selak Raspudić: Habijan želi reći da su prosvjednici priglupi pa ih stranke mogu iskoristiti. Pa onda da pitam, zašto u Slavoniji, koja je tradicionalno HDZ-ova, što ih vi niste iskoristili? Što je zapeklo Plenkovića? To što su se oporbene stranke poduprle prosvjednike? Nama nije problem doći tamo i pomoći, a njemu je svinjokolja ispod njegove razine. Kad ga je ovo poltički ugrozilo i kad je shvatio da netko može politički profitirati u Slavoniji, onda je nastala panika i optužbe za ekstremizam.

Hoće li HDZ imati loše rezultate na izborima u Slavoniji zbog ovoga?

Habijan: Ne mislim to. Treba ponavljati što je Vlada napravila. HDZ nema razloga bojati se bilo kakvih izbornih rezultata.

Selak Raspudić: Temeljna razlika između Mosta i vas je ta što Most nije izrazio gađenje prema ovim ljudima, a vi ste izrazili dubinsko gađenje prema narodu koji se tim poslom bavi.

Obavještajne službe rade bez smjernica.

Habijan: To su javno dostupna izvješća, svatko ih može pročitati.

Selak Raspudić: Imamo ozbiljan problem, pronađene su naoružane skupine migranata na granici, a imali smo i situacije da su naoružane ljdue koji su trebali biti u Srbiji nalazili na Trešnjevci. U situaciji kad imamo vojsku na granicama…

Habijan: Gdje je vojska na granicama? Nemojte iznositi neistine, koristite bilo koje teme da si osigurate političke poene. Konstantno lažete i govorite neistine.

Selak Raspudić: … Ako se naastavi ovako postupati, onda će sve zemlje u okruženju staviti vojske na granicu s Hrvatskom. Vanjska granica nije zaštićena, u EU-u ima dosta zemalja koje imaju vojsku na granicama zbog sigurnosti.

Habijan: To nije samo problem Hrvatske, vidite li vi što se događa?

Očito će migrantska kriza biti ključno pitanje, ali vratimo se. Odlazak Frane Barbarića?

Habijan: Ostvka je prihvaćena, ministar Filipović je rekao da neće tražiti otpremninu.

Što je s aferom plin za cent?

Habijan: Ja ne bih to nazivao aferom, to je oporba nazvala aferom. Radilo se o određenim odstupanjima.

Da nije besprano radio i dalje bi bio šef HEP-a?

Habijan : Kad govorite o HEP-u i plinu radilo se o pozitivnim odstupanjima. Loše je da se uloga HEP-a koji je imao ogromnu ulogu u vrijeme energetske krize, i zahvaljjući mjerama vlade, građani nisu osjetili udar inflacije. POgledajte cijenu plina u RH i u drugih 26 članica.

Je li afera plin za cent gotova odlaskom Barbarića?

Selak Rasdpudić: Netko je bespravno gradio, to je ružno, nemoralno i nezakonito i to je argument da se netko makne s čela HEP-a, ali nije argument da ne bude savjetnik čelnicima HEP-a. To je mogjuće jedino u situaciji kada se javno pokazuje da se vi te osobe ne možete riješiti. To je standardno pretakanje unutar HDZ-a, kad je riječ o kadrovima koji su toliko dobro umreženi da ih se ne može riješiti. Takav je slučaj bio i s gospođom Dalić koja nije bila dovoljno dobra za ministricu pa je dobila najveću hrvatsku tvrtku da njome upravlja. Što znači to da se Barbarić ne ljuti ili da on prelazi cijelu dvoranu da bi pružio ruku ministru Malenici? To je jasna poruka, ako povučeš ti mene, povući ću i ja tebe. On ima sigurnu sinekuru i neće zbog toga propjevati, kao što je bio slučaj i s gospođom Dalić.

Habijan: To je isto kao da osudite svog kolegu Troskota koji je javno bio na sastancima s ljudima koji imaju interese u HEP-u. Zašto se ne bi s nekim rukovao? Ne smatram da će voo naštetiti, postoje pravosudna tijela. Neće politika određivati hoće li netko biti osuđen ili neće. To Most ne može svhatiti, ne možemo imati u istoj ulozi nekog tko odlučuje, osuđuje i istražuje.

Može li se novcem poreznih obveznika čašćavatio nekoga?

Habijan: Meni je jasno da ne, ali to moraju utvrditi pravosudna tijela. Neovisno o kojoj se stranci radi, svako tko koristi položaj da bi osigurao neku koristi, jasno je da šteti. Tu nema stranačke pripadnosti, jasno je imenom i prezimenom tko su te osobe.

Selak Raspudić: Možda da govorimo tome kako europski novac postaje hrvatski… Meni je ova rasprava neugodna jer je svima jasno da jen HDZ stranka koja je korupciju digla na novi nivo. Ne postoji osoba koja će reći da HDZ nije korupmiran. Svi znaju da je HDZ korumpiran. Najgora šteta koju ste učinili je da ljudi misle da je sva politika takva. I onda kad se pojave stranke poput Mosta, vi imate drugu taktiku, a to je da nas prikazujete kao ekstremističku i antisistemsku stranku. Takve stranke u Hrvatskoj ne postoje. Ali to je vaš odgovor na antikorupcijsku kampanju protiv HDZ-a.

Hoće li Vlada pomoći Gradu Zagrebu?

Habijan: Što se tiče gospodarenja komunalnim otpadom, to je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave. Jedini grad koji nije prijavio projekt je upravo Zagreb. Tomašević je prije govorio da je za to kriva gradska vlast, a sada govori da nije. Podsjetit ću da je Vlada spremna pomoći, ali Grad Zagreb mora dati neki prijedlog. U Varaždinu smo 18 godina imali problem baliranog opada koji je stvorila politika, ali ne HDZ. Vlada je prije nekoliko dana donijela doluku, 30 milijuna eura će biti upućeno Varaždinu da riješi taj problem. Zahvaljujući Vladi i premijeru, to se i dogodilo. Vlada je spremna, ali Grad Zagreb mora ponuditi neko rješenje. … Ne možete imati jednu ulogu u oporbi i onda kad dođete na vlast to zaboraviti i govoriti da je kriva Vlada.

Selak Raspudić: Vlada ne može jednom uredbom dati novce da se to riješi, to si nijedan proračun ne može priuštiti. Trenutna vlast nije kriva za stvaranje Jakuševca, nego zato jer nisu ništa učinili da to riješe. U tri proračuna nisu spomenuli taj problem. Tako odgovorne stranke ne postupaju. MOžemo reći da ih je ovaj odron politički zatrpao. Priznali su da je 50 posto smanjen odvoz otpada. Zašto onda plaćamo jednako? To što ih je ovo politički zatrpalo će oni platiti na sljedećim izborima. … Oni su nesposobni, vi ste korupmirani i hvala Bogu da imamo uskoro izbore.

Habijan: A vi ste teoretičari zavjere…

