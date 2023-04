Dom koji su dugo čekali: Novi početak nakon potresa obitelji omogućile donacije

Podijeli :

N1

Četveročlana obitelj Šimić iz Siska, koja je u potresu ostala bez stana, dobila je priliku za novi početak.

Zahvaljujući donacijama prijatelja i dobrih ljudi kupili su kuću te planiraju skoro useljenje. O njima smo izvještavali krajem prošle godine. Za stan u zgradi, koja je teško stradala u potresu podignuli su kredit, obnova još nije krenula, a privremeni smještaj pronašli su u skučenoj roditeljskoj kući tate Jure koji se nakon potresa i teško razbolio. Pokazali su nam novu kuću.

U potresu im je stradao dom, sada ga pokušavaju obnoviti. Možete im pomoći Pokrenuta donatorska akcija za izgradnju doma četveročlanoj obitelji iz Siska

Dom na koji su dugo čekali. Obitelj Šimić u novu kuću u Novom Praćnom kraj Siska samo što nije uselila.

“Trebali bismo se kroz mjesec mjesec i pol useliti. Ide pomalo, radi se”, kaže nam tata Jure Šimić.

Kuću su kupili zahvaljujući donacijama dobrih ljudi nakon što su u potresu ostali bez stana, kojeg su kupili na kredit i još otplaćuju. Prikupljeno je četrdesetak tisuća eura, no to nije bilo dovoljno pa se obitelj Šimić dodatno zadužila. No, sretni su i zahvalni svima, koji su im pomogli i ponudili pomoć u uređenju.

“Dosta je ljudi došlo, radili su kupanoicu, kuhinju, centralno grijanje. Ne mogu sve ni nabrojati koliko ih je bilo, a još će ih i biti”, dodaje Jure.

Kćeri Luce i Lana osobito su sretne. Sada će imati sobu, ali i igraonicu. Kuća kod bake, gdje žive nakon potresa, mala je i skučena.

“Sve će biti kako smo htjeli i neće biti opet potresa. Svatko će imati svoju sobu. Tatina i mamina će biti preko puta naših. Ako se Luce prepadne, može otići preko puta mami”, pričaju nam Lana i Luce Šimić.

Obitelji zadnjih godina nije bilo lako. Jure se bio teško razbolio, ali je bolest pod kontrolom. Njihovu patnju nije mogla gledati sestrična Sanja pa im je odlučila pomoći te je pokrenula donatorsku akciju.

“Pokušali smo s koncertom i nekako je sve krenulo. Bilo je teško, ali ljudi su spremni pomoći”, objasnila nam je Sanja Petrović.

Jure ima još sam jednu želju. “Leći u svoj krevet napokon, sa ženom. Ovako spavamo kao da smo posvađani”, otkriva.

Sve loše sada je iza njih. Dobili su priliku za novi početak koji zaslužuju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Kraj poznatog brenda? Bili su u svakoj kuhinji, a sad im prijeti propast FOTO/VIDEO: Neki u redu ispred policije od 1 sat ujutro: Ovo je maltretiranje! Postoji li kazna za prskanje pješaka vodom? Negdje vas mogu prijaviti policiji