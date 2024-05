Domovinski pokret izbacit će Jurčevića iz stranke?

Podijeli :

Dubravka Petrić/Pixsell

Jurčević se usprotivio koalicijskom sporazumu s HDZ-om i bio je nezadovoljan što nisu dobili Ministarstvo kulture. Predsjedništvo bi trebalo predložiti tu sankciju Časnom sudu stranke koje će donijeti konačnu odluku

Povjesničar Josip Jurčević će biti izbačen iz Domovinskog pokreta nakon što je odbio dati svoj potpis Andreju Plenkoviću za mandatara, doznaje 24sata.

Jurčević se usprotivio koalicijskom sporazumu s HDZ-om i bio je nezadovoljan što nisu dobili Ministarstvo kulture. Predsjedništvo bi trebalo predložiti tu sankciju Časnom sudu stranke koje će donijeti konačnu odluku.

Milanović donio odluku o sazivanju prvog zasjedanja Hrvatskoga sabora DP-ovac koji nije htio dati potpis Plenkoviću: Prihvatili smo prikrivenu diktaturu

“Mi smo jasno razgovarali o opcijama, ušao je na našoj listi u Sabor i mogao nam je reći da on ni u slučaju sporazuma neće dati svoj potpis za novu većinu i mandatara. Smatramo da se nekorektno ponio prema nama, ali konačna odluka je na časnom sudu. On je jednostavno odbio poslušati odluku predsjedništva i za to mora biti sankcija. Mi smo zaista demokratični, ali on je ipak pretjerao. Bilo je još dvoje članova predsjedništva koje nisu bili za sporazum, ali kada ga je izglasala velika većina, onda tu odluku treba poštovati”, kaže nam izvor iz vrha Domovinskog pokreta, piše 24sata.

Još sinoć je glavni tajnik stranke Josip Dabro rekao da Jurčević neće snositi nikakve posljedice i da je demokratski da je postupio kako želi. Međutim, očito je sada došlo do promjene. DP je osvojio 14 mandata, ali prvo se pregovorima s HDZ-om usprotivio Mislav Kolakušić. Bez Jurčevića su na 12 mandata u Saboru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Čudotvorno voće: Oporavlja štitnjaču, jača imunitet i smanjuje kolesterol Tek oprano rublje mirisat će savršeno: Samo jednu stvar dodajte u omekšivač