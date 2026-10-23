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TERME JODNO

DORH o slučaju opasnog otpadu u Sisku gdje je pronađena živa: "Nema kaznenog progona zbog zastare"

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N1 Info
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23. lis. 2026. 17:59
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Nikola Cutuk/PIXSELL

Na području predviđenom za izgradnju Termi Jodno u Sisku pronađen je zakopani otpad, a analiza tla pokazala je koncentraciju žive iznad dopuštenih vrijednosti, no kazneni progon nije moguć zbog zastare.

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Općinsko državno odvjetništvo u Sisku oglasilo se o slučaju opasnog otpada otkrivenog tijekom pripremnih radova na lokaciji na kojoj se planiraizgradnja Termi Jodno.

Prilikom radova u tlu je pronađen zakopani otpad, a uzorkovanjem i analizom utvrđeno je da je koncentracija žive veća od dopuštene.

Državno odvjetništvo prikupilo je podatke i dokaze na temelju kojih je utvrđeno da je otpad na toj lokaciji odložen još tijekom 1980-ih godina.

Međutim, zbog proteka vremena nastupila je zastara kaznenog progona, pa nitko ne može biti kazneno gonjen za to djelo.

"Utvrđeno je kako ne postoje zakonske pretpostavke za poduzimanje daljnjih radnji u predmetu zbog nastupa zastare kaznenog progona za teško kazneno djelo protiv okoliša (onečišćenje okoliša)", priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.

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