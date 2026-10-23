TERME JODNO
DORH o slučaju opasnog otpadu u Sisku gdje je pronađena živa: "Nema kaznenog progona zbog zastare"
Na području predviđenom za izgradnju Termi Jodno u Sisku pronađen je zakopani otpad, a analiza tla pokazala je koncentraciju žive iznad dopuštenih vrijednosti, no kazneni progon nije moguć zbog zastare.
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Općinsko državno odvjetništvo u Sisku oglasilo se o slučaju opasnog otpada otkrivenog tijekom pripremnih radova na lokaciji na kojoj se planiraizgradnja Termi Jodno.
Prilikom radova u tlu je pronađen zakopani otpad, a uzorkovanjem i analizom utvrđeno je da je koncentracija žive veća od dopuštene.
Državno odvjetništvo prikupilo je podatke i dokaze na temelju kojih je utvrđeno da je otpad na toj lokaciji odložen još tijekom 1980-ih godina.
Međutim, zbog proteka vremena nastupila je zastara kaznenog progona, pa nitko ne može biti kazneno gonjen za to djelo.
"Utvrđeno je kako ne postoje zakonske pretpostavke za poduzimanje daljnjih radnji u predmetu zbog nastupa zastare kaznenog progona za teško kazneno djelo protiv okoliša (onečišćenje okoliša)", priopćilo je Općinsko državno odvjetništvo u Sisku.
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