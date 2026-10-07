Terme Jodno
Za opasni otpad u Sisku znalo se godinama? "Gdje god se zagrebe - smeće"
Još jedan slučaj zakopanog otpada otvorio je pitanje starog industrijskog nasljeđa u Sisku. Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom iskopa temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Na teren su izašli inspektori i policijski istražitelji, a u tijeku su uzorkovanje i analize pronađenog materijala. Građani tvrde – za zakopani se otpad na toj lokaciji znalo još od 80-ih.
Umjesto novih termi, ispod zemlje pronađen je nepoznati otpad, neslužbeno se navode enormne količine žive.. Gradilište budućeg medicinskog wellness i spa centra privremeno je zatvoreno. Neke građane tema opasnog otpada ne iznenađuje.
"Ma nema se tu što komentirati. To je svaki dan, gdje god se zagrebe, smeće, otpad. Ma ne može mene nitko više iznenaditi."
"Baš strašno, nisam uopće imala pojma da bi to moglo biti tu, ali nažalost ima svašta. Jeste zabrinuti? Što možemo? Sigurno da jesmo, nije u redu. Tko nas pita? Sve to je igra lova. I lova je u pitanju. Mi ne možemo tu ništa. Mi smo sitne ribice."
"To je prečudno. Ja ne znam zašto to rade. Interes je valjda njihov."
Slučaj su preuzeli Državni inspektorat i policija.
"Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata je u suradnji s kriminalističkim službenicima PU Sisačko-moslavačke županije dana 3. listopada 2026. godine započela inspekcijski nadzor na predmetnoj lokaciji u Sisku.
Daljnje postupanje inspekcije zaštite okoliša i drugih nadležnih tijela u koordinaciji nadležnog općinskog odvjetništva je u tijeku te nismo u mogućnosti iznositi više detalja", naveli su iz Državnog inspektorata.
"Nakon što je pronađen otpad pri početku zemljanih radova, odnosno pri zemljanom iskopu, Grad Sisak je naravno u stalnom kontaktu sa Sisačko-moslavačkom županijom. Sisačko-moslavačka županija je momentalno, iz tog trena, taj slučaj prijavila nadležnim institucijama i u ovom trenu traju istraživanja i po završetku istih ćemo znati konkretne rezultate", navodi Domagoj Orlić, gradonačelnik Siska.
"Optužujemo državu"
Iz građanske inicijative tvrde da se o zakopanom otpadu govorilo desetljećima te da ih čudi što županija nije znala.
"Sve bivše tvornice nisu sanirane. To je bila teška industrija, kemijska industrija. U jednom trenutku je država bila vlasnik ili je još uvijek vlasnik nekih od tih tvornica, odnosno zemljišta. Međutim, ni u jednom dijelu nije sudjelovala u tome da se na neki način te površine saniraju, da dođe do čišćenja, pošto se bivša djelatnost zamijenila nekom novom djelatnošću, ali sve je išlo u nekakvom kontinuiranom slijedu, bez sanacije. Tako da, djelomično, mi u Sisku optužujemo zapravo i državu, i onu bivšu i ovu sadašnju, za jednu veliku neodgovornost prema okolišu", navodi Snježana Sužnjević Vago, inicijativa Siščani ne žele biti Smetlišćani.
Radovi vrijedni 15 milijuna eura
Ovo gradilište udaljeno je par koraka od bolnice i samo stotinjak metara od jezera, skate parka i street workouta. O sigurnosti cijelog ovog zemljišta gradonačelnik podsjeća na istraživanje provedeno prije više od deset godina.
"Ja bih samo dodao da je 2014. godine Hrvatski geološki institut za nakladnika Grad Sisak, odnosno gradsku knjižnicu i gradski muzej, proveo geokemijsko istraživanje na području cijelog grada i upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta. Dakle, prema tome, i otprilike slična kvaliteta tla i u ostalim dijelovima grada", rekao je Orlić.
Što se točno desetljećima nalazilo pod zemljom, sada trebaju utvrditi nadležna tijela. Do završetka inspekcijskog nadzora, policijskog postupanja i analiza nije poznato hoće li i pod kojim uvjetima radovi na Termama Jodno vrijedni 15 milijuna eura biti nastavljeni.
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