Za opasni otpad u Sisku znalo se godinama? "Gdje god se zagrebe - smeće"

"Ma nema se tu što komentirati. To je svaki dan, gdje god se zagrebe, smeće, otpad. Ma ne može mene nitko više iznenaditi."

"Baš strašno, nisam uopće imala pojma da bi to moglo biti tu, ali nažalost ima svašta. Jeste zabrinuti? Što možemo? Sigurno da jesmo, nije u redu. Tko nas pita? Sve to je igra lova. I lova je u pitanju. Mi ne možemo tu ništa. Mi smo sitne ribice."

"To je prečudno. Ja ne znam zašto to rade. Interes je valjda njihov."