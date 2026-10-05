Kopali temelje za terme, pronašli opasan otpad: Policija na terenu

Sisačko-moslovačka županija

Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je u ponedjeljak zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan, na teren su izašli nadležni inspektori i policijski istražitelji, a u tijeku je uzorkovanje i analiza pronađenog materijala.

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Po neslužbenim informacijama, sumnja se da bi pronađeni materijal mogao biti povezan s otpadom koji je tijekom ranijih desetljeća odlagan na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos.

Zatvaranje gradilišta potvrdili su iz Sisačko-moslavačke županije, koja je investitor projekta.

Prilikom izvođenja zemljanih radova u okviru projekta Terme Jodno – medicinski wellness & spa centar izvođač je naišao na otpad. Odmah je proveden postupak uzorkovanja i analize na mjestu iskopa, izvijestila je županija..

Obustavljeni su radovi Izvođača, gradilište je privremeno zatvoreno, a Sisačko-moslavačka županija prijavila je to nadležnim tijelima, čiji su postupci u tijeku.

Hoće li pronalazak otpada utjecati na nastavak projekta ovisit će o rezultatima analiza i postupanja nadležnih tijela. Ako se utvrdi da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, mogla bi biti potrebna sanacija terena, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada.

To bi moglo utjecati na vrijednost i rokove realizacije projekta, koji zasad stoji više od 15 milijuna eura.

Gradilište ostaje zatvoreno do završetka postupanja nadležnih službi, nakon čega će biti poznato može li se i pod kojim uvjetima nastaviti s radovima.