Država daje u zakup poslovne prostore i garaže na atraktivnim lokacijama: Cijene kreću od 30 eura

Državne nekretnine

Državne nekretnine objavile su novi javni natječaj za zakup 21 poslovnog prostora i četiri garaže u 11 hrvatskih gradova. U ponudi su prostori različitih površina i namjena, a zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 14. prosinca 2026. godine u 12 sati.

Podijeli

Oglas

Natječaj obuhvaća poslovne prostore na atraktivnim lokacijama u Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Rijeci, Karlovcu, Vukovaru, Otočcu, Zadru, Splitu i Topuskom.

Kolike su cijene zakupa?

U Zagrebu se posebno ističe poslovni prostor u Gundulićevoj ulici, nedaleko od Hrvatskog narodnog kazališta, površine 178,63 četvorna metra, s početnom mjesečnom zakupninom od 2.846,62 eura.

Državne nekretnine

U ponudi su i prostori u Ilici na kućnim brojevima 58 i 188, površine 53,73 odnosno 48 četvornih metara.

Zainteresiranima su dostupne i dvije garaže, u Radauševoj ulici i na Sveticama, površine 14,40 i 14,45 četvornih metara. Početne mjesečne zakupnine iznose 37,44 odnosno 37,57 eura.

Državne nekretnine

U središtu Osijeka, u Kapucinskoj ulici, nudi se poslovni prostor površine 179,42 četvorna metra, uz početnu mjesečnu zakupninu od 1.685,97 eura.

Državne nekretnine

U povijesnoj jezgri Dubrovnika dostupan je prostor od 18,59 četvornih metara, za koji početna mjesečna zakupnina iznosi 1.412,84 eura.

Državne nekretnine

U Rijeci se nude tri poslovna prostora, površine 11, 29 i 52 četvorna metra, s početnim mjesečnim zakupninama od 29,66 do 208 eura.

Ponudu upotpunjuju poslovni prostori u Karlovcu, Zadru i drugim gradovima, dok su, uz zagrebačke, dostupne i garaže u Topuskom.

Nova pravila za zakup poslovnih prostora

Natječaj se prvi put provodi prema novoj Odluci o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora.

Prema novim pravilima, početna mjesečna zakupnina određuje se na temelju lokacije i površine prostora, kao i dopuštene djelatnosti koja se u njemu može obavljati.

Prostori su namijenjeni različitim djelatnostima, uključujući ugostiteljstvo, trgovinu, uredske i uslužne djelatnosti, obrazovanje, kulturu te osnovne servisne usluge. Za svaki prostor u javnom pozivu posebno je definirana dopuštena djelatnost.

Novost je i obvezna javnobilježnički ovjerena izjava ponuditelja, kao i nova pravila uvezivanja i numeriranja ponuda.

Do kada se mogu predati ponude?

Razgledavanje prostora organizirano je od 23. do 26. studenoga, dok je krajnji rok za dostavu ponuda 14. prosinca 2026. godine u 12 sati.

Poslovni prostori daju se u zakup na deset godina, a na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe te fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost.

Za zakup garaža mogu se prijaviti i ostale fizičke osobe.

Cjelovit javni poziv, raspored razgledavanja, dopuštene djelatnosti, uvjeti sudjelovanja i potrebni obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.