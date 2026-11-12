Hajdaš Dončić o smrti pacijenta: Ako se utvrdi njegova odgovornost, Mirando Mrsić će otići sam

"Čim je dobio izvješće, pokrenuo je nadzor nad radom bolnice i nakon toga su došli otkazi te je to postalo javno komunicirano. Nije problem ni u Mirandu ili upravnom vijeću. Ako se utvrdi njihova odgovornost, sami će otići. Neće se izvlačiti kao Andrej Plenković, koji je Davida Soptu unaprijedio nakon tragedije na Lastovu. Tu je ta razlika. Tomašević i Sandra su komunicirali što se dogodilo, u istom trenutku kad se to saznali. Nisu se skrivali."