TRAGEDIJA U JANKOMIRU
Hajdaš Dončić o smrti pacijenta: Ako se utvrdi njegova odgovornost, Mirando Mrsić će otići sam
Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić komentirao je smrt pacijenta Kristiana Josipa Periša (32) u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru.
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"Najveća tragedija hrvatskog društva je da se mora dogoditi ovakav slučaj. Tek onda dolazi do reakcije zdravstvenog sustava. Koji je u Hrvatskoj strogo centraliziran, što znači da država propisuje limite, pravilnike i uzance ponašanja u zdravstvenim ustanovama", kazao je Hajdaš Dončić pa pojasnio:
"Nisam spominjao Ministarstvo nego kako funkcionira sustav u Hrvatskoj. Sada, odgovornost za operativni dio i funkcioniranje ima isključivo ravnatelj. Upravna vijeća, u najvećem broju slučajeva samo su alat za prihvaćanje financijskih izvješća i sistematizaciju. Bio sam godinama član upravnog vijeća u Zaboku. Ako se utvrdi bilo kakva odgovornost upravnog vijeća, ono će otići. Jer, to nije prihvatljivo ni meni, ni Sandri (Benčić, op.a.), a ni gradonačelniku.
"Nikoga se tu ne brani"
Naglasio je da nitko ništa ne skriva ili prebacuje odgovornost.
"Takvi gadni slučajevi, što je ubojstvo, za prizemna politička prepucavanja. Jasan sam. Odgovornost za rad u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi ima ravnatelj. Upravno vijeće je organ koji nadzire. Ako su došla neka saznanja do njega i nije reagirao, otići će svi. Nikoga se tu ne brani."
Razgovarao je o ovome s članom Vijeća Mirandom Mrsićem.
"Čim je dobio izvješće, pokrenuo je nadzor nad radom bolnice i nakon toga su došli otkazi te je to postalo javno komunicirano. Nije problem ni u Mirandu ili upravnom vijeću. Ako se utvrdi njihova odgovornost, sami će otići. Neće se izvlačiti kao Andrej Plenković, koji je Davida Soptu unaprijedio nakon tragedije na Lastovu. Tu je ta razlika. Tomašević i Sandra su komunicirali što se dogodilo, u istom trenutku kad se to saznali. Nisu se skrivali."
Još je jednom ponovio da su bolnice centralizirane.
"Odgovornost imaju isključivo ravnatelj ili ravnateljica za sve u njihovim zdravstvenim ustanovama. Ako je netko nešto prijavljivao, treba vidjeti do kuda je ta prijava došla. Ponovno kažem, ako su takve informacije imali uključeni u proces, onda možemo pričati i odgovornosti. To treba istražiti kako se takvi slučajevi ne bi ponovili. Tragedija hrvatskog društva je da se mora dogoditi ubojstvo u zdravstvenom sustavu kako bi se on prodrmao. To je strašno i odvratno", zaključio je Siniša Hajdaš Dončić.
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