VELIKA RAZLIKA U CIJENI
Navala na slovenske benzinske postaje: Zbog znatno jeftinijeg goriva dolaze vozači iz susjedstva
Zbog osjetnog pojeftinjenja goriva u Sloveniji, sve više stranih vozača prelazi granicu kako bi napunilo spremnike, a uštede u odnosu na susjedne zemlje mogu dosegnuti i 30 eura po jednom točenju.
Nakon posljednjeg snižavanja cijena goriva, slovenske benzinske postaje bilježe povećan dolazak vozača iz susjednih zemalja. Litra benzina sada stoji 1,506 eura, što je 12 centi manje nego u prethodnom razdoblju, dok je cijena dizela pala za 10 centi, na 1,848 eura.
Nove cijene vrijede do 16. studenoga, ali samo na benzinskim postajama izvan autocesta i brzih cesta. Riječ je ujedno o najnižim cijenama goriva u Sloveniji od ožujka ove godine.
Gorivo u Sloveniji toče Talijani i Austrijanci
Zbog povoljnijih cijena u odnosu na susjedne države, na postaje uz zapadnu granicu dolaze Talijani, dok na sjeveru gorivo toče Austrijanci, piše 24ur.
Jedan od vozača koji živi nedaleko od granice objasnio je zašto dolazi u Sloveniju. "Imamo sreću da živimo blizu, zato dolazimo u Sloveniju", kazao je.
Drugi vozač rekao je da je njegova odluka isključivo financijski motivirana. "Cijene goriva u Austriji su vrlo visoke, zato sam spremnik napunio ovdje", izjavio je drugi vozač.
Ušteda ovisi o vrsti vozila, a prema riječima jednog vozača, može biti prilično velika. "Ovisi o vozilu. Mislim da uštedim 25 ili 30 eura."
Razlike u cijenama između susjednih zemalja
Cijene goriva u Italiji osjetno su više nego u Sloveniji. Nakon posljednje promjene, benzin je skuplji za čak 50 centi po litri, a dizel za 40 centi.
U Austriji su razlike nešto manje. Ondje vozači benzin plaćaju 25 centi više po litri, a dizel gotovo 30 centi više nego u Sloveniji.
Slovenske cijene trenutačno su povoljnije čak i za stanovnike talijanske regije Furlanije – Julijske krajine. Oni inače imaju posebne kartice kojima im lokalne vlasti subvencioniraju kupnju goriva u vlastitoj zemlji.
Kolika je razlika u odnosu na Hrvatsku?
Kada je riječ o Hrvatskoj, litra standardnog eurosupera 95 na većini benzinskih postaja velikih distributera stoji oko 1,61 euro, dok je za litru eurodizela potrebno izdvojiti približno 1,85 eura.
Za spremnik benzina zapremnine 50 litara to znači razliku od 5,20 eura. Punjenje takvog spremnika u Hrvatskoj stoji oko 80,50 eura, a u Sloveniji 75,30 eura.
Kod dizela je razlika znatno manja i gotovo zanemariva.
Slovenska vlada strahuje od pražnjenja zaliha
Slovenska vlada dobila je odobrenje Europske komisije za snižavanje trošarina ispod najniže dopuštene razine. Ipak, ministar infrastrukture Jernej Vrtovec upozorio je da cijene goriva ne bi trebalo previše spuštati u odnosu na one u susjednim državama.
Objasnio je i zbog čega je potreban oprez. "I zato da nam susjedne države ne pokupuju zalihe naftnih derivata ili da ne dođe do kolapsa sustava, kao prije više od pola godine."
Iako trenutačno nema masovnog priljeva kupaca na slovenske benzinske postaje, broj stranih vozača koji ondje toče gorivo znatan je.
Ako se prekogranična kupnja nastavi povećavati, slovenske će vlasti morati ponovno razmotriti imaju li prostora za dodatno snižavanje cijena.
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