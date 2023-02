Edo Maajka o zabrani turbofolka u Puli: Za cenzuru sam samo u jednom slučaju

Podijeli :

Nakon informacije da je gradonačelnik Pule zabranio održavanje koncerata narodne glazbe u gradskim prostorima, uslijedio je niz reakcija u javnosti. Taj je slučaj u razgovoru za N1 komentirao i Edin Osmić, zvani Edo Maajka, bh. Reper i hip hop kantautor.

Između ostalog, reper kaže kako je narodna glazba sastavni dio njegovog odrastanja, ali i povijesti Balkana te da je oduvijek privlačila široke mase.

Edo Maajka ističe kako je cenzura osjetljivo pitanje.

“Protiv sam cenzure općenito, ali ako se kroz pjesmu ili razgovor propagira mržnja prema drugima, onda sam za jednu vrstu cenzure jer mislim da to nije lijepo. Recimo, ako u Bosni i Hercegovini postoje pjevači koji promiču mržnju prema drugim narodima, gay populaciji, Romima ili bilo kome drugom, to je jako opasno. Međutim, to nije slučaj s narodnom glazbom jer njih takve poruke ne zanimaju”, rekao je Edo Maajka pa nastavio:

“Narodnjaci su nešto sasvim drugo, oni predstavljaju nešto što postoji kroz cijelu povijest glazbe na Balkanu, ta glazba je magnet za mase, a s tim se suočavao i Goran Bregović, zatim Indexi koji su u Sarajevu imali 1000 ljudi, dok su narodnjaci imali 5000 ljudi. Narodna glazba je oduvijek privlačila široke mase, za razliku od onoga što bismo mogli nazvati urbanom glazbom.”

Naglasio je to da je veoma bitno shvatiti da se mladima sada ništa ne može cenzurirati jer svi imaju mobitele.

“Narodna muzika je jako popularna na Balkanu i mislim da se ovolika halabuka ne bi podigla da ti ljudi ne mogu prodati koncert. Fora je u tome što će svaki narodnjački koncert koji se najavi biti rasprodan. U Areni u Zagrebu ne postoji narodnjački koncert koji nije bio rasprodan”, kazao je.

Rekao je i da je narodna muzika dio njega:

“Mene je taj etnos, narodna muzika, pratila tokom odrastanja. Naprimjer, roditelji i sestra su mi slušali Šemsu Suljaković, Sinana Sakića, Kemala Malovčića i slične melodije što mi je uvijek nekako bilo u pozadini. S druge strane, brat mi je slušao Atomsko sklonište, Azru, pa sam i s te strane imao priliku da biram i to sam i izabrao. Međutim, želim reći da je ta narodna muzika dio mene i znao sam ga prepoznati.”

