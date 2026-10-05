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dojava o bombi

Evakuacija na Zagrebačkom županijskom sudu

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Hina
|
05. lis. 2026. 11:46
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14.03.2024., Zagreb - U tijeku je evakuacija Zupanijskog suda zbog dojave da je u objektu postavljena bomba. Photo: Matija Habljak/PIXSELL
Matija Habljak/PIXSELL

Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, u ponedjeljak oko 11 sati evakuiran je Županijski sud u Zagrebu, doznaje se na sudu.

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Odmah po dojavi, zgrada suda je ispraženjena te je pozvan protueksplozijski odjel Policijske uprave zagrebačke koja pretražuje zgradu, potvrdio je za Hinu glasnogovornik suda Krešimir Devčić.

Još uvijek nije poznato je li prijetnja zaprimljena putem telefona ili elektroničkom poštom.

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Teme
dojava o bombi evakuacija županijski sud

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