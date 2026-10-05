dojava o bombi
Evakuacija na Zagrebačkom županijskom sudu
Zbog dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, u ponedjeljak oko 11 sati evakuiran je Županijski sud u Zagrebu, doznaje se na sudu.
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Odmah po dojavi, zgrada suda je ispraženjena te je pozvan protueksplozijski odjel Policijske uprave zagrebačke koja pretražuje zgradu, potvrdio je za Hinu glasnogovornik suda Krešimir Devčić.
Još uvijek nije poznato je li prijetnja zaprimljena putem telefona ili elektroničkom poštom.
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