OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA
Oglasio se HZMO, evo kad počinje isplata mirovina za rujan
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kada počinje isplata mirovna za rujan.
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"U četvrtak 8. listopada 2026. počinje isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama", poručili su iz HZMO-a.
"Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr", stoji u obavijesti HZMO-a.
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