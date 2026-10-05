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Oglasio se HZMO, evo kad počinje isplata mirovina za rujan

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N1 Info
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05. lis. 2026. 10:08
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pixabay
Ofoto Ray from Pixabay / ilustracija

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kada počinje isplata mirovna za rujan.

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"U četvrtak 8. listopada 2026. počinje isplata mirovina za rujan 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama", poručili su iz HZMO-a.

"Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 01/ 45 95 011 i 01/ 45 95 022 i na internetskoj stranici - www.mirovinsko.hr", stoji u obavijesti HZMO-a.

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hzmo isplata mirovina vijesti iz hrvatske

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