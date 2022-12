FOTO Hrvati pohrlili po eure, stvaraju se dugi redovi pred bankama diljem zemlje

Podijeli :

Od 01.01.2023. Hrvatska dobiva novu valutu - euro, stoga se diljem zemlje stvaraju redovi pred bankama.

Razlog je, naravno, mijenjanje kuna u eure, ali i podizanje gotovine jer tijekom vikenda neće u određenom periodu neće raditi bankovne kartice.

Guverner HNB-a, Boris Vujčić rekao je da će građani moći cijelu 2023. godinu mijenjati kune u eure u financijskim institucijama, a nakon toga u HNB-u. “Novčanice ćete moći mijenjati zauvijek, a kovanice samo sljedeće tri godine”, dodao je.

Na pitanje što će biti s kunama, rekao je kako je to bio veliki logistički problem.

“Mi skupljamo kovanice i imat ćemo oko 1.1 milijardu kovanica, što je težina 124 zagrebačka tramvaja. Morali smo pronaći mjesto gdje ćemo ih pohraniti jer ne postoji sef u koji se može pospremiti 124 zagrebačka tramvaja, pa smo u dogovoru s vojskom izgradili objekt na području vojarne gdje će se čuvati te kovanice tri godine, a onda ćemo ih prodati kao sirovinu”, rekao je Vujčić.

Glasnogovornik Hrvatske udruge banaka, Ivan Hrvoje Maljković, rekao je da su banke izvijestile od kada do kada neće biti kartice u uporabi u novogodišnjoj noći. “Najbolje da građani provjere kod svoje banke točan termin jer to varira od banke do banke. Kod nekih će to trajati par minuta, kod nekih dulje. Možemo očekivati da će to biti od 23 sata na Staru godinu pa do nekih 1 sat ujutro na Novu godinu”, rekao je.

“Što se tiče internet bankarstva, ta će usluga u većini banaka biti nedostupna tijekom novogodišnjeg vikenda. Bankomati se prilagođavaju još neki mjesec. Cilj je da ih se opskrbi s manjim apoenima da ne dođemo u situaciju da u pekari građani plaćaju s velikom novčanicom”, rekao je Maljković.

“Mjesecima se pozivalo građane da prebace sve kune na račun da se one automatski konvertiraju, a nakon 1.1. će biti moguće promijeniti kune u eure te ih onda opet položiti na račun”, dodao je.

