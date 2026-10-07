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MED9 SUMMIT

FOTO, VIDEO / Macron nenajavljeno prošetao Splitom: Prolaznici se rukovali i fotografirali s njim

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N1 Info
|
07. lis. 2026. 16:49
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Emmanuel Macron
Bogdan Klarić / Dalmatinski portal

Francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon summita MED9 u Splitu nije ostao na konferenciji za medije, nego je vrijeme iskoristio za šetnju središtem grada.

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Obilazak nije bio dio službenog protokola, već privatna odluka francuskog predsjednika, prenosi Živana Šušak Živković za Dalmatinski portal.

Macronu su se u obilasku pridružili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, saborski zastupnik Andro Krstulović Opara te djelatnica Grada Splita Kristina Nuić Prka.

Francuski predsjednik posjetio je splitsku katedralu, prošetao Vestibulom, gdje je poslušao klapsku pjesmu, te razgledao prolaz Pusti me proć.

Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron
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Na Peristilu su ga okupljeni turisti dočekali pljeskom, na što je Macron odgovorio naklonom i osmijehom. Njegov neočekivani dolazak privukao je pozornost brojnih turista koji su ga fotografirali i snimali mobitelima.

Macron je u Split stigao zbog summita MED9, na kojem su se okupili čelnici devet mediteranskih članica Europske unije. Prije početka summita održao je i bilateralni sastanak s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

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Teme
emmanuel macron med9 split summit

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