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OBUSTAVLJEN PROMET

Požar uz željezničku prugu u Slavoniji, vatrogasci su na terenu

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N1 Info
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07. lis. 2026. 16:27
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Reportaza o Javnoj vatrogasnoj postrojbi Cakovec. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Zbog vatrene stihije koja je pod nerazjašnjenim okolnostima izbila uz željezničku prugu na relaciji Vinkovci - Novska, na tom je potezu obustavljen željeznički promet.

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Iz PU brodsko-posavske kažu da je njihov Operativno-komunikacijski centar dobio dojavu u 14:56 sati danas od Županijskog centra 112 o požaru suhe trave i raslinja uz prugu kod mjesta Bodegraj, prenosi Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.

"Iz preventivnih razloga u 15:08 sati obustavljen je promet u oba smjera. Gašenje požara je u tijeku", kažu iz brodsko-posavske policije.

Točan uzrok izbijanja požara biti će poznat tek nakon što policija na zgarištu obavi očevid.

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požar pruga slavonija tračnice vlakovi

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