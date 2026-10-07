OBUSTAVLJEN PROMET
Požar uz željezničku prugu u Slavoniji, vatrogasci su na terenu
Zbog vatrene stihije koja je pod nerazjašnjenim okolnostima izbila uz željezničku prugu na relaciji Vinkovci - Novska, na tom je potezu obustavljen željeznički promet.
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Iz PU brodsko-posavske kažu da je njihov Operativno-komunikacijski centar dobio dojavu u 14:56 sati danas od Županijskog centra 112 o požaru suhe trave i raslinja uz prugu kod mjesta Bodegraj, prenosi Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list.
"Iz preventivnih razloga u 15:08 sati obustavljen je promet u oba smjera. Gašenje požara je u tijeku", kažu iz brodsko-posavske policije.
Točan uzrok izbijanja požara biti će poznat tek nakon što policija na zgarištu obavi očevid.
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