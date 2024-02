Fuchs otkrio koliko će rasti plaće u znanosti i visokom obrazovanju

Podijeli :

Igor Soban/PIXSELL

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs rekao je u utorak da izračuni Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja nisu točni jer plaće svih zaposlenika s koeficijentima koji su korigirani, rastu u rasponu od 19 do 37 posto, ovisno o pojedinom radnom mjestu.

“Izračuni s kojima oni eventualno barataju nisu točni. Plaće svih zaposlenika s koeficijentima koji su korigirani, rastu u rasponu od 19 do 37 posto, ovisno o pojedinom radnom mjestu. Najmanje rastu u najviše radnom mjestu, ali zato ova druga rastu značajno više”, izjavio je ministar Fuchs novinarima nakon sastanka parlamentarne većine.

Naglasio je da su sve one primjedbe koje su im sindikati uputili u smislu konkretnih izmjena koeficijenata, pogledali i proučili i što je bilo moguće, ugradili i korigirali.

Sindikati pred Ministarstvom obrazovanja: Nikada nikome nije uspjelo podijeliti sindikate pa neće ni vama

Niz primjedbi na Vladinu uredbu o koeficijentima

Istaknuo je da je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja poslao čitav niz primjedbi na Vladinu uredbu o koeficijentima koje su u Ministarstvu pročitali. Jedan određeni dio toga je itekako ugrađen već ovdje unutra, od zahtjeva 15 posto dodatka na doktorat, dodao je ministar znanosti i obrazovanja.

“I oni i mi smo se dogovorili svojevremeno u nekim razgovorima ranije, kako nema logike da dodatak na plaću od 15 posto ide u onim djelatnostima gdje je uvjet za to radno mjesto doktorat znanosti. To ima smisla u nekim drugim djelatnostima, u nekim drugim javnim ili državnim službama gdje je taj doktorat nešto što je čovjek postigao, a nije uvjet za radno mjesto”, rekao je Fuchs.

Ocijenio je da su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja posložili stvari dobro; nada se da će shvatiti da je karijera mladih ljudi itekako zagarantirana, ali ne kroz ove koeficijente, nego kroz zakon.

“Tamo smo napisali da svakih pet godina svaki mladi čovjek, znanstvenik ili nastavnik na sveučilištu, ukoliko je zadovoljio one kriterije koje su propisani za izbor u više zvanje, može automatski napredovati”, poručio je.

Autori zabranjenog udžbenika poslali pismo Fuchsu: Zašto je ova zabrana toliko problematična?

“Koeficijenti nisu zapisani u kamenu”

Isto je tako, kaže, s profesorima i nastavnicima. Barata se s koeficijentom 1, 97, ali to je prva stepenica nastavnika, kada dođe u školu jer on ima još tri kategorije koje može postići i otići do koeficijenta 2,6.

Poručio je da koeficijenti nisu nešto zapisano u kamenu i vjerojatno će trebati i neke stvari s vremenom korigirati.

Ministar Fuchs osvrnuo se i na zahtjeve Preporoda i NSZVO-a ispred Ministarstva da ih se pozove na razgovor, komentirajući da “tražiti nekakve posebne prijeme preko medija nema smisla niti potrebe, osim ako se želi tome dati nekakva druga dimenzija.

Vrata Ministarstva su, kaže Fuchs, otvorena, ne zaključavaju se, automatska su i tkogod dođe, ode do porte i najavi se, a ako je on slobodan ili netko od suradnika u kabinetu, svakoga će primiti.

“Ako oni žele, mogu doći i sutra, netko od državnih tajnika će ih primiti, reći ću im da ih posebno pozovu. Nadam se da će razina i rang biti prihvatljiv”, dodao je ministar.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tomašević: Zašto Vlada nije organizirala doček vaterpolista? Što, ne bi dobili dozvolu od Grada? Ljuske od jaja u vrtu: Pomažu rastu biljaka i kod puževa, evo kako to efikasno napraviti