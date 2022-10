Gari Kasparov: Uznemiruju me riječi Zorana Milanovića

Podijeli:







Izvor: N1

Šahovska legenda, Gari Kasparov, ruski disident i žestoki protivnik Putina, gostovao je u Newsnightu, i govorio o ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Danas se obilježava točno osam mjeseci od ruske invazije na Ukrajinu, a Kasparov je rekao da je Putin invaziju na tu zemlju započeo još prije osam godina, aneksijom Krima.

“Ovo je osam mjeseci od ovog konačnog napora da uništi Ukrajinu i obnovi Rusko carstvo. Kao što vidimo, ukrajinski herojski otpor i solidarnost svijeta uništili su Putinove planove. Još je prerano za slavlje, ali jasno je da je Ukrajina na putu prema pobjedi”, rekao je Kasparov.

O Milanovićevim izjavama

Putinove nade o rastakanju zapadnog ujedinjenja ne uspijevaju, smatra šahovska legenda, ali vide se neki disidentski glasovi.

VEZANE VIJESTI Milanović: Neću odobriti obuku Ukrajinaca u Hrvatskoj! Slika Milanovićevog mandata: “Od karijesa i narikača do proputinovskih stavova”

“Nažalost, jedan od njih je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović i mađarski premijer Viktor Orban i neki drugi. No, Europska unija je ujedinjena, kao i SAD i Ujedinjeno kraljevstvo. Svi su ujedinjeni u toj koaliciji i čini mi se da ovaj trend ide u korist Ukrajine. Iako će zima biti vrlo hladna, ne vidim nikakav zaokret u stavovima Amerikanaca i Europljana”, rekao je Kasparov.

Komentirao je i to što se predsjednik Milanović protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

“Zahvalan sam Milanoviću za ono što je učinio za mene i moju obitelj 2014. godine i uvijek ću mu biti zahvalan što mi je pružio ruku pomoći kad je bio hrvatski premijer, ali sada smo u situaciji gdje je Ukrajina izložena barbarskim napadima od strane Rusije i uznemiruje me da predsjednik Hrvatske, zemlje koja je pretrpjela sličnu agresiju, koja zna koliko je bolno izgubiti teritorij, imati izbjeglice i platiti ogromnu cijenu za povratak teritorija, ne prepoznaje činjenicu da rat u Ukrajini nije samo rat koji bi trebao pomoći Ukrajini vratiti teritorijalnu cjelovitost. To je rat između slobode i tiranije i smatram da je naša dužnost pomoći Ukrajini da se odupre i pomoći joj obukom vojnika u Hrvatskoj. To je najmanje što Hrvatska može učiniti da bi dala svoj obol za zajednički cilj”, rekao je Kasparov.

“Mobilizacija neće završiti dokle god je Putin na vlasti”

Komentirajući Putinovu odluku o djelomičnoj vojnoj mobilizaciji, Kasparov je rekao da se to samo zove djelomična mobilizacija.

“Čini se da ona neće završiti dokle god je Putin na vlasti. Ljudi svojim odlaskom govore što misle o Putinu, ne shvaćaju za što se on bori. Ima resurse, ali neće potrajati dugo. Mislim da će do proljeća Rusiji ponestati oružja, doživjet će i bankrot. Ako uspijemo zadržati jedinstvo ove zime, dogodine ćemo vidjeti Ukrajinu koja je pobjednica”, rekao je Kasparov.

Putin će, kaže šahovska legenda, završiti kao i svaki diktator prije njega. “Mene ne zanima kako će se to dogoditi, važno je kada će se to dogoditi. Hoće li to biti od njegovih suradnika ili drugačije, on će postati dijelom vrlo mračne povijesti, ali povijesti. Ako govorimo o tome tko će zamijeniti Putina, to je loša vijest za Putina, jer nije dobro imati dobrog cara nakon lošeg cara, moramo govoriti o tome što će zamijeniti Putina. Trebamo institucionalnu promjenu, treba napustiti koncept carstava i priznati da u 21. stoljeću carstva ne postoje. Nadam se da će nova slobodna demokratska Rusija biti temeljena na načelima konfederacije, možda će izgubiti neke teritorije poput Čečenije, možda će se neke nacionalne republike otcijepiti, ali neće biti prijetnje susjedima. Vrijeme je da uništimo imperijalni virus iz tijela Rusije”, rekao je Kasparov.

“O kakvoj oporbi u Rusiji govorimo?”

U Rusiji oporba ne postoji, kaže. “O kakvoj oporbi govorimo? Oni koji su prosvjedovali na ulicama ili su u egzilu, poput mene, ili su ubijeni. Oni koji su imali hrabrosti suprotstaviti se, sada su ili u egzilu ili u zatvoru. Ovo je prava diktatura koja vlada u Rusiji, jedna imperijalistička politika”, rekao je Kasparov.

VEZANE VIJESTI Grlić Radman o Milanovićevim izjavama: Zovu nas i pitaju je li to stajalište RH Rusko ministarstvo: Snage smo pripremili na djelovanje u uvjetima kontaminacije

Budućnost odnosa Rusije i Zapada ovisi o ishodu ovog rata, kaže. “Nadam se da će se uspjeti vratiti međunarodni ugled Rusije. Ako Rusija propusti ovu vrlo malu priliku, bit će zapravo samo kineska kolonija, jer Kina prati što se događa u Rusiji i vjeruje se da bi mnogi ruski teritoriji istočno od Urala mogli postati kineske kolonije za nacionalne resurse”, rekao je.

Nema granica za ono što se može napraviti za Ukrajinu, dodaje. “Ja redovito govorim na ukrajinskoj televiziji, pružam podršku Ukrajini i prikupljam sredstva. Nema granica onoga što možemo učiniti kako bismo suzbili patnju. Ja sam jedan od rijetkih Rusa koji uživaju dobar ugled među Ukrajincima, ali što se tiče naših zemalja, trebat će dugo vremena da bi se popravili ovi odnosi, jer količina štete koju su uzrokovali ruski vojnici je ogromna”, rekao je Kasparov.

Povukao je i paralelu između ovog i Domovinskog rata u Hrvatskoj.

“To je slično do te mjere da je jedna imperijalistička sila, ovdje Rusija, na Balkanu Srbija, koja je pokušala izvući korist iz kolapsa institucija pokušala izvući korist i koristiti vojnu silu kako bi osvojila teritorij i na životu održala imperijalnu ideju. Hrvatska je vratila svoju suverenost, isto će se dogoditi i Ukrajini”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.