Najviše stope poreza na dohodak u Europi: Tko plaća najviše u 2026.?

Pixabay / Ilustracija

U većini europskih zemalja ljudi koji zarađuju više uglavnom plaćaju i veće poreze. No najviše stope poreza na dohodak za one u najvišim poreznim razredima znatno se razlikuju, uz jasnu podjelu između sjeverozapadne i istočne Europe.

Podijeli

Oglas

Porezna pravednost važna je za svako društvo jer odražava plaćaju li ljudi poreze razmjerno svom dohotku i bogatstvu. U većini europskih zemalja sustav je progresivan: što više zarađujete, veći je porezni teret.

Najviše stope poreza na dohodak kreću se od 10% u Bugarskoj i Rumunjskoj do 60,5% u Danskoj od 2026. godine, prema podacima Tax Foundationa.

Osim Danske, najviše stope poreza na dohodak prelaze 50% u još šest zemalja: Francuskoj, Austriji, Španjolskoj, Belgiji, Portugalu i Švedskoj.

Najbogatiji porezni obveznici suočavaju se s gotovo jednako visokim stopama i u Sloveniji te Nizozemskoj, piše euronews.

Europski prosjek

Prosječna najviša stopa poreza na dohodak u 35 europskih zemalja iznosi 38,5%. Među članicama OECD-a u Europi ona raste na 43,4%. U 18 zemalja stopa prelazi 40%.

U devet zemalja najviša stopa kreće se između 40% i 48%: Irskoj, Njemačkoj, Italiji, Islandu, Luksemburgu, Finskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Grčkoj i Turskoj.

Među pet najvećih europskih gospodarstava, najviša stopa varira od 45% u Ujedinjenom Kraljevstvu do 55,4% u Francuskoj. Razlika je relativno velika, oko 10 postotnih bodova.

Nasuprot tome, osim Bugarske i Rumunjske, najviša stopa poreza na dohodak niža je od 25% u Moldaviji, Mađarskoj, Ukrajini, Gruziji, Češkoj i Estoniji.

Snažna regionalna podjela: Sjeverozapadna nasuprot istočnoj Europi

Najviše stope poreza na dohodak pokazuju jasne regionalne obrasce. Općenito, nordijske i zapadnoeuropske zemlje imaju najviše granične stope, koje se obično kreću između 45% i 60%. Postoje iznimke poput Norveške, gdje je stopa nešto ispod 40%.

Većina istočnoeuropskih gospodarstava izvan EU-a zadržava niže najviše stope, iako se Turska ističe s oko 41%, što je svrstava bliže srednje visokim poreznim režimima EU-a. Središnja i istočna Europa, uključujući Balkan, također uglavnom imaju niže stope.

Porezne stope mijenjaju se s promjenama politika

Ove porezne stope nisu nepromjenjive jer ih vlade prilagođavaju u skladu s promjenama politika. Nekoliko zemalja ažuriralo je svoje najviše stope poreza na dohodak tijekom protekle godine, prema podacima Tax Foundationa.

Danska je uvela novi porezni razred za zarade iznad 2,8 milijuna danskih kruna (375.000 eura), čime je povećala svoju najvišu stopu s 55,6% na 60,5%.

Estonija je povećala svoju jedinstvenu stopu poreza na dohodak s 22% na 24%, dok je Slovačka dodala dva nova porezna razreda, podigavši najvišu stopu s 25% na 35%.

Nasuprot tome, Finska je smanjila svoju najvišu stopu poreza na dohodak s 51,5% na 45%.

Prema istraživanju Eurobarometra, u 2025. godini samo je jedna od pet osoba u EU-u vjerovala da se porezi plaćaju razmjerno dohotku i bogatstvu „u velikoj mjeri“. Oko polovice (51%) složilo se da je to slučaj „do određene mjere“.