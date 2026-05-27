Koliko plaće u Europi "pojede" porez i u kojoj zemlji najviše ostane na računu
Istočna Europa uglavnom nudi veću neto zaradu na bruto plaću od 100.000 eura, dok su u zapadnoj i sjevernoj Europi neto iznosi na toj razini prihoda znatno niži. Porezni izračuni pritom su vrlo složeni, a Euronews Business donosi okvirne procjene.
Porezna opterećenja značajno se razlikuju diljem Europe. Visina prihoda pritom je najvažniji faktor. Neke zemlje primjenjuju jedinstvenu poreznu stopu, dok druge imaju progresivan sustav, što znači da osobe s višim primanjima plaćaju veći udio poreza.
Na visinu neto plaće utječu i druge okolnosti – je li osoba samac ili dio kućanstva s dva prihoda, ima li djecu i koliko uzdržavanih članova obitelji.
Pa, recimo da netko godišnje zarađuje 100.000 eura bruto, samac je i nema djece. Koliko bi mu ostalo „na ruke“? Kako izgledaju neto plaće u europskim zemljama?
Izračuni su složeni, ovo su procjene
Izračun nije jednostavan jer ovisi o brojnim varijablama. Porezni sustavi razlikuju se od države do države – neke zemlje imaju vrlo jednostavan sustav, dok su druge znatno kompleksnije.
Euronews Business procijenio je neto iznose na bruto plaću od 100.000 eura koristeći podatke iz OECD-ova izvješća Tax Wedge 2026, nacionalnih poreznih izvješća OECD-a, PwC-ovih Worldwide Tax Summaries te nacionalnih izvora.
Korištene porezne stope odnose se na 2025. godinu. Valute izvan eurozone preračunate su prema referentnim tečajevima Europske središnje banke na dan 31. prosinca 2025. godine. Procjene se uglavnom odnose na stanje u 2025.
Neki čimbenici koji mogu utjecati na konačan izračun nisu uključeni. Nisu uzeti u obzir dodatni izvori prihoda pa se radi o okvirnim procjenama koje služe za usporedbu poreznog opterećenja među europskim zemljama.
Bugarska na vrhu ljestvice
Među 31 europskom državom (članice EU-a uz Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarsku, Norvešku i Tursku), neto iznos na bruto plaću od 100.000 eura kreće se od 50.750 eura u Belgiji do čak 86.930 eura u Bugarskoj.
Bugarska je jedina zemlja u kojoj neto iznos prelazi 85.000 eura. Slijedi Estonija s 74.400 eura. Češka (72.800), Malta (72.500), Švicarska (70.500) i Cipar (70.300) također su među državama u kojima zaposlenici zadržavaju najmanje 70.000 eura od bruto plaće od 100.000 eura.
Britanci najbolje prolaze među velikim gospodarstvima
U Ujedinjenom Kraljevstvu zaposlenicima ostaje gotovo 70 posto bruto plaće na ovoj razini prihoda.
Neto iznos iznosi 69.900 eura, što je najviše među pet najvećih europskih gospodarstava. Španjolska (64.200) i Francuska (63.000) nalaze se u sredini, dok Njemačka (57.900) i Italija (56.700) imaju najniže neto iznose među „velikom petorkom“.
Najmanje ostaje u Belgiji, Danskoj i Švedskoj
Na dnu ljestvice nalazi se Belgija s 50.750 eura, a slijede dvije nordijske zemlje – Danska (51.500) i Švedska (52.000). Austrija (54.200), Slovenija (55.060) i Grčka (56.615) također su među državama u kojima bruto plaća od 100.000 eura rezultira jednim od najnižih neto iznosa u Europi.
Portugal (57.000) i Rumunjska (58.500) također ostaju ispod 60.000 eura neto.
Poljska (60.225), Nizozemska (60.500), Litva (60.500), Hrvatska (61.000) i Luksemburg (61.500) tek su nešto iznad te granice.
Među nordijskim zemljama Norveška (66.900) ima najveći neto iznos, a slijedi Finska sa 62.200 eura. Obje su znatno iznad Danske i Švedske, koje ostaju tek nešto iznad 50.000 eura.
U Irskoj (64.000) i Turskoj (63.200) zaposlenicima ostaje manje od dvije trećine bruto plaće od 100.000 eura. Slovačka (67.855) i Mađarska (66.500) nešto su iznad toga, s razlikom od oko 2.000 do 3.000 eura.
Regionalni trendovi: Istok protiv Zapada i Sjevera Europe
Istočna Europa uglavnom omogućuje zaposlenicima da zadrže veći dio bruto plaće od 100.000 eura. Te zemlje često imaju jednostavnije porezne sustave, niže najviše porezne stope ili ograničene doprinose za socijalno osiguranje.
Zapadna i sjeverna Europa uglavnom imaju niže neto iznose na toj razini prihoda. Zemlje poput Belgije, Danske, Njemačke, Austrije, Francuske, Švedske i Nizozemske imaju veće porezno opterećenje zbog progresivnog oporezivanja, doprinosa zaposlenika i drugih davanja.
Na konačne iznose mogu utjecati i lokalni te regionalni porezi. U procjenama su korišteni podaci za glavne gradove i regije.
Kako se 100.000 eura uspoređuje s prosječnim plaćama?
Iako je bruto plaća od 100.000 eura u nekim državama vrlo visoka, u većini Europe riječ je o iznadprosječnim primanjima. Prema podacima OECD-a za 2025., Švicarska je jedina europska zemlja u kojoj prosječna plaća samca bez djece prelazi taj iznos i iznosi 107.487 eura.
Unutar EU-a najveću prosječnu plaću ima Luksemburg – 77.844 eura. Čak 13 od 22 zemlje članice EU-a u ovom istraživanju ima prosječnu plaću manju od 50.000 eura, a najniža je u Slovačkoj – 19.590 eura.
Najviše porezne stope na dohodak
Najviše porezne stope za osobe s visokim primanjima značajno se razlikuju među europskim zemljama i prate regionalne obrasce. Nordijske i zapadnoeuropske zemlje uglavnom imaju najviše granične porezne stope, koje se najčešće kreću između 45 i 60 posto. Zemlje srednje i istočne Europe, uključujući Balkan, uglavnom imaju niže porezne stope.
