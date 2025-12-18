Od 1. siječnja nove stope poreza na dohodak u 13 općina i gradova

Porezna uprava objavila je ažuriranu tablicu poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak za 2026. godinu prema odlukama koje su do 15. prosinca objavljene u Narodnim novinama, a prema podacima, Rijeka će od prvog dana iduće godine imati nižu stopu poreza na dohodak od 20 posto, a višu od 25 posto. U odnosu na još aktualne stope od 22 i 32 posto, to je smanjenje za dva, odnosno za sedam postotnih bodova.