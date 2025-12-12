HDZ-ovac prozvao gradsku vlast: Zašto Zagrepčani i dalje plaćaju najviši porez na dohodak?

Nakon potpisivanja ugovora o nabavi 62 električna autobusa i 20 niskopodnih tramvaja iz EU fondova, zagrebački HDZ u petak je ustvrdio da je Vlada time još jednom pokazala tko financira modernizaciju javnog prijevoza u Zagrebu i upitao zašto onda Grad ne smanji porez na plaće Zagrepčana.
"Ako država financira gotovo sve ključne kapitalne investicije u Zagrebu - ulaganja u prometnu infrastrukturu, obnovu nakon potresa, Paromlin i niz drugih projekata, nameće se pitanje zašto Zagrepčani i dalje plaćaju najviši porez na dohodak u Hrvatskoj", navodi predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u priopćenju.
Naglašava da je riječ o najvećoj obnovi voznog parka u posljednjim desetljećima, a novčana sredstva je osigurala Vlada RH iz europskih fondova. Nova vozila, kaže, donose tiši, ekološki čišći i pouzdaniji javni prijevoz, "sve ono što građani i očekuju".
Gradsku vlast poziva da, "umjesto da državna i europska ulaganja uporno pripisuje sebi, napokon nešto učini i sama ‐ smanji porez na dohodak, i napokon rastereti Zagrepčane, koji i dalje plaćaju najveći porez u državi".
Također im poručuje da je "sada red" - kada im stižu tramvaji i autobusi uz angažman države - da i oni daju neki prijedlog za smanjenje prometnog opterećenja grada - problema na koji nemaju odgovor već pet godina svoje vlasti.
"Ako država u Zagrebu odrađuje tako veliki dio posla – red je da nešto odradi i Grad Zagreb", zaključuje Ivan Matijević, predsjednik zagrebačkog HDZ-a.
