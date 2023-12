Godina počela i završila femicidom: “Policija treba početi s kampanjom Mir i dobro u vašem domu”

Podijeli :

N1

Aktivistica za ljudska prava Sanja Sarnavka u Dnevniku N1 s Ilijom Jandrićem komentirala je osmi i deveti femicid ove godine. Naime, muškarac je jutros u Velikoj Gorici u obiteljskoj kući ubio majku, a potom je krenuo za suprugom koju je usmrtio puškom za koju, kako doznajemo od policije, nije imao dozvolu.

Sanja Sarnavka u Dnevniku N1 podsjetila je da je godina počela neslavno kad je 5. siječnja muškarac pokušao ubiti bivši partnericu sjekirom, ali je ubio jednogodišnju djevojčicu i sad završavamo godinu s dvostrukim femicidom.

Krvavi pohod u Velikoj Gorici: Ubio suprugu i majku, pa izvršio samoubojstvo Detalji krvavog pohoda u Velikoj Gorici: Poznato kako je ubojica nabavio pušku

“To je strašno za jednu malu zamlju, katoličku, vjerničku, tradicionalnu”, rekla je Sanja Sarnavka i dodala: “Činjenica je kao što policija radi kampanju Mir i dobro petarde, postoje jasne statistike da se u vrijeme blagdana povećava broj obiteljskog nasilja pa bi mogli početi s kampanjom Mir i dobro u vašem domu. To bi bilo jako korisno, da se rade akcije prije blagdana.”

Policija ranije nije imala postupanja u obitelji u kojoj se jutros u Velikoj Gorici dogodila tragedija, a za N1 su potvrdili da je zločin počinjen ilegalnim oružjem.

“Nema maloljetne djece, a centri najčešće reagiraju na to”, objašnjava Sarnavka i dodaje: “Ali s jedne strane čuli smo susjeda koji je rekao da bio miran, a novinarka izvještava, također prema svjedočanstvima susjeda, da je bio alkoholičar, da je bilo nasilja, vikanja i urlanja. Femicid je rijetko ubojstvo na mah nego je posljedica dugotrajnog zlostavljanja, kontrole, prisile nad osobom i onda kad se osobe pobune, motivi su često istovjetni, nasilnik će reagirati – netko će potegnuti nož, netko će tući, netko će psihički zlostavljati – urlati, a netko će uzeti pušku i ubiti majku i vlastitu ženu.”

Zašto bi netko imao ilegalno oružje ako ga nema namjeru upotrijebiti, pitala je Sarnavka i dodala: “Sigurno ga nije platio da bi ga držao u ormaru.”

Komentirajući alkoholizam koji često prati ovakve događaje, Sanja Sarnavka je istaknula da alkohol može otpustiti kočnice nekome, ali da to nema veze s motivom nasilja. “Nijedan od tih alkoholičara, ovisnika nije nasrnuo na šefa, policajca, na nekog muškarca, nego možda će pod utjecajem alkohola lakše postati nasilnici, ali to je nasilje s alkoholom i bez njega.”

O privođenju šefa zavoda za socijalnu skrb: “To će biti kao s Banožićem”

Šef požeškog Zavoda za socijalnu skrb Vjekoslav Potočanac, široj javnosti slabo poznati HDZ-ovac, priveden je u petak zbog obiteljskog nasilja, no detalji još nisu poznati. “Kako je on mogao voditi te politike, implementirati Istanbulsku konvenciju ako uz četiri maloljetne djece nasrne na vlastitu partnericu. To će biti kao s Banožićem, da ćemo još šest mjeseci saznavati što se dogodilo, ali žena s četvero djece sigurno ne bi zvala policiju da je situacija bila bezazlena.”

Šef požeškog Zavoda za socijalnu skrb u pritvoru zbog nasilja u obitelji

Sarnavka kaže da nije pretjerano zadovoljna novim zakonom u kojem se femicid kažnjava kao zasebno kazneno djelo. Premda pozdravlja svaku pozitivnu promjenu, kaže, papirnate promjene nisu cjelovite. Na pitanje što misli zašto unatoč svim izmjenama zakona, strožim kaznama i ostalome broj prijava obiteljskog nasilja i femicida ne pada, aktivistica je rekla:

“Mi smo patrijarhalno društvo. Kad vani imate ovakvo ubojstvo, dobivate tisuće žena i muškaraca na cesti, a kod nas kao da je recept za kolače, netko napiše “strašno” na Facebooku, ali to ne rezultira revoltom, uvijek je nas 15-20 na cesti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Majka petero djece iz Petrinje: Od države nije stigla nikakva pomoć, ne vjerujem više nikome ništa Objavljeni novi detalji rakete koja je ušla u Poljsku, vojska identificirala čija je