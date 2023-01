Podijeli :

Izvor: Dubravka Petric/PIXSELL

Dočekali smo euro, ali s njime i neočekivani rast cijena roba i usluga što je u suprotnosti sa Zakonom o uvođenju eura. Vlada je brzo reagirala i nadležne inspekcije već danima provjeravaju stanje na terenu.

Premijer Andrej Plenković je, podsjetimo, poduzetnicima, uglavnom trgovcima, naredio da vrate cijene kakve su bile 31. prosinca. Ako to ne učine, rekao je premijer, Vlada će povući poteze.

“Neće se oglušiti, zaključak Vlade je jasan. Zadaće su dobile sve nadležne službe – od Inspektorata, Porezne uprave, resora koji su tamo navedeni. Stvar je vrlo jasna. Zakon o euru je predvidio da ono što je bilo u kunama X postane taj isti X u eurima, a ne nekakav XYZ. Svaki taj lov u mutnom u kojem nikakvi inputi nisu narasli od 31. prosinca do 2. siječnja je prevara potrošača i mi ćemo tome stati na kraj. Imamo puno arsenala u svojim rukama i zato još jednom preporučujem svima da vrate cijene”, rekao je Plenković.

A pod mjerama se u prvom redu misli na, kako je najavljeno iz Vlade, ukidanje raznih subvencija koje je Vlada donijela. To bi brojnim poduzetnicima znatno otežalo i poskupilo poslovanje.

Već danima na terenu su inspektori kako iz Državnog inspektorata tako i tržišna, turistička i inspekcija rada. “Prema prvim službeno objavljenim podacima kada govorimo o neopravdanom povećanju cijena u razdoblju od 2. do 5. siječnja smo intenzivirali nadzore. U tom dijelu neovisno o dvojnom iskazivanju cijena gdje su nadzori išli kontinuirano od prvog dana obveznog isticanja cijena, 5. rujna. U prvih preko 500 obavljenih nadzora, od toga u preko 300 nadzora u trgovini i ugostiteljstvu je utvrđeno neopravdano podizanje cijena”, za HRT-ovu emisiju Dobro jutro, Hrvatska rekla je Vedrana Filipović-Grčić, pomoćnica glavnog državnog inspektora.

No, poduzetnici koje prozove inspekcija imaju pravo na obranu. “Tijek inspekcijskog postupka je takav da se svim strankama, poslovnim subjektima daje očitovanje na okolnosti povećanja cijena. To pravo se njima jamči gdje će oni dati razloge zašto je došlo do povećanja cijena u tom prijelazu”, istaknula je Filipović-Grčić.

Postoje razni razlozi na koje se poslovni subjekti pozivaju i objašnjavaju zašto su podigli cijene. “Argumenti kojima se brane su porast nabavnih cijena, ulaznih troškova, porast energenata, nekakvi drugi troškovi poslovanja primjerice porast najma”, kazala je Filipović-Grčić.

“Mi smo ovdje u funkciji zaštite potrošača i zaključak vlade nama je samo još jedan dodatni kontrolni mehanizam i u svim tim situacijama gdje utvrdimo neopravdano povećanje cijena poduzet ćemo sve upravne i prekršajne mjere. Mjere se sastoje od zabrani nepoštene poslovne prakse gdje subjekti indirektno moraju vratiti svoje cijene”, dodala je Filipović-Grčić.

I u drugim zemljama došlo je do povećanja cijena.

“Treba razlikovati zaokruživanje i preračunavanje od porasta cijena. Mi jesmo u promijenjenim okolnostima u odnosu na Sloveniju budući da je stopa inflacije preko 13 posto, no ono što je bitno je da kontrolni mehanizmi moraju u takvim situacijama postojati i ne bih to uspoređivala s drugim zemljama, okolnosti su drugačije sa spektra inflacije”, kazala je Filipović-Grčić.

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić u četvrtak je izjavio da ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena, kao i da dobit ne može biti iznad interesa potrošača i građana. “Ne može uvođenje eura i konverzija biti razlog za podizanje cijena. To je pitanje profiterstva, to je lov u mutnom”, kazao je Mikulić u izjavi novinarima nakon sjednice Vlade, napominjući kako se ne može drugi dan ulaska u eurozonu koristiti da se odmah povećavaju cijene.

Rekao je da je prema gore navedenom istraživanju u svim segmentima došlo do podizanja cijena otprilike za 31 posto. U trgovini je utvrđeno da je rast cijena pojedinih proizvoda iznosio od 3 do 19 posto, u uslužnim djelatnostima poput frizerskih i pedikerskih usluga od 10 do 80 posto, a cijene u ugostiteljstvu od 1 do 10 posto.

