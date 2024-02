Građani o uvođenju vojnog roka: “Pa ako teoretski bude rata da ima ljudi koji će ići”

Podijeli :

Bliže se izbori, pa se polako aktualiziraju i neke već poznate predizborne teme. Jedna od njih je i obavezan vojni rok koji je ukinut 2008. godine jer je većina ročnika koristila priziv savjesti. Vlada za idući tjedan najavljuje predstavljanje novih modela vojnog roka, a i struka i oporba kažu - ono što je dosad poznato ne zvuči dobro.

Ministar obrane Ivan Anušić ozbiljno je shvatio nalog premijera i za idući tjedan najavio je predstavljanje tri modela obveznog vojnog roka.

Je li to potrebno? Građani su podijeljeni.

“Što je dobro, što loše? Pa ako teoretski bude rata da ima ljudi koji će ić’, a sad, tipa ako netko ne želi služit, da ne mora.” “Pa vrlo vjerojatno da im treba. Mada, ukoliko se pravovremeno možda uz neki sport i to… recimo da bi to nekako nadomjestili pa možda i nije nužno.” “Koliko je vama koristio vojni rok? Pa… mislim ja sam to i prije radio rano buđenje i takve stvari. Ali ono spremanje kreveta i te stvari, to nisam radio, to sam naučio tamo, tak da to ostane.”

A upravo je promjena navika mladih, među kojima je i pospremanje kreveta, jedan od argumenata kojima je ministar Anušić u petak branio ideju obveznog vojnog roka.

“Da vidi i da shvati da postoji drugačiji način funkcioniranja, rada, života od ustajanja na vrijeme, od spavanja na vrijeme, neimanja laptopa ili ekrana ispred sebe 24 sata, od napuštanja nekih loših navika do prihvaćanja nekih dobrih navika”, kaže Anušić.

N1 komentar: Vojni rok kao odgojna mjera?

No, Danijela Lucić, profesorica na katedri za vojnu socijologiju, smatra da promjena navika nije dovoljan razlog za uvođenje vojnog roka. “Ja za doktrinu nisam čula, koja je, što mi želimo s tom stajaćom vojskom valjda, odnosno s tim obveznim vojnim rokom. Ideja da obvezni vojni rok postaje način za nekakav preodgoj mladih, mislim da je to krivo. Ako je to doktrina, to je krivo”, kazala je.

To je nepripremljena odluka s kojom se brza i skreće pozornost s drugih tema, smatra oporba. Anušić, ministar u zamrznutom statusu studenta kineziologije, tvrdi da je tri mjeseca dovoljno ne samo za preodgoj nego i za potpunu fizičku transformaciju mladih. “Za tri mjeseca možete postati od nekog tko ne može pretrčati 50 metara, da možete odraditi jedan ozbiljan vojni marš od 30ak kilometara s vojnom opremom”, rekao je.

Top forma se može dosegnuti i u 6 tjedana, kaže sportski trener Kristijan Blažević, ali samo kod profesionalnih sportaša s razvijenim navikama treniranja. Oni kojima je trk od 50 metara izazov, to ne bi mogli.

“Kad bi tako radikalno razvijali neke svoje sposobnosti u tri mjeseca, mi bi tri mjeseca trebali i da se adaptiramo na takav stres. I onda dosta često kad netko to i pokuša završi u ortopedskim klinikama s nekakvim groznim sindromima prenaprezanja koje onda moramo liječiti”, objasnio je.

Povratak obveznog vojnog roka moguć je tek iduće godine, a prema procjenama ministra obrane, Tome Medveda, odnosio bi se na oko 17 tisuća mladih po generaciji.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.