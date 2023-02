Grbin: Ministarstvo je ovog tjedna objavilo indikativne planove

Podijeli :

Izvor: Srecko Niketic/PIXSELL

Predsjednik SDP-a i saborski zastupnik Peđa Grbin ustvrdio je u subotu nakon obilaska 26. Međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo u Virovitici da sustav potpora u poljoprivredi ne funkcionira i da ga hitno mijenjati.

„Ne želim govoriti o kriminalu i kako su nekim slučajevima potpore došle do ljudi kojima nisu bile namijenjene. To je stvar za policiju, državno odvjetništvo i europski ured javnog tužitelja. Ovdje treba upozoriti na činjenicu da je Ministarstvo poljoprivrede ovog tjedna objavilo indikativne planove u kojima nema potpore za mlade poljoprivrednike“, rekao je Grbin.

Objasnio je kako su potpore potrošene 2021., nakon čega je najavljeno njihovo povećanje sa 50 na 70 tisuća eura, ali da ih mladi poljoprivrednici ni 2023. godine nisu dobili, što je, ocjenjuje, potpuno neprihvatljivo.

„Ne podupiremo mlade, a govorimo o demografskoj obnovi i iseljavanju i pri tome se čudimo zašto mladih ljudi koji bi se bavili poljoprivredom ima sve manje. Prema podacima Eurobarometra Slavonija je druga najgora od samo četiri regije u Europskoj uniji koje su nezadovoljne uvjetima života u svojim gradovima“, naglasio je Grbin.

Dodao je kako je ključno napraviti duboku analizi funkcioniranja sustava potpora.

Kazao je da novca imamo, navodno imamo i kadrovski kapacitet jer se ljudi u agencijama zapošljavaju i nije jasno zašto sve stoji u ladicama.

“Ovo je opomena, upozorenje i poziv – promijenite plan i krenite s potporama za mlade”, rekao je Grbin.

Ako to ne napravite sada, dodao je, proći će ogromno razdoblje između prošlih i sadašnjih potpora i samo ćemo se čuditi što će mladi poljoprivrednici prestati s radom i sele iz Hrvatske.

“Ako oni to ne naprave sada, učinit ćemo to mi nakon izbora, i to će nam biti apsolutni prioritet u poljoprivredi “, zaključio je Grbin.

