Vukovi blizu naselja: Stočar za N1 kaže da je vidio čopor i da ih često čuje

Podijeli :

Izvor: Image by Sandra Petersen from Pixabay

Stočar Jozo Bandalo vidio je vukove u Udovičićima, kaže, ne jednom.

“Masu puta, posljednji put prošli ponedjeljak. vidio sam ih četiri, ali očito ih je bilo još. Nekoliko dana kasnije je snimljen čopor od sedam ili osam jedinki”, govori našoj Veseli Šegvić.

Bandalo kaže kako vukovi imaju leglo na obližnjem brdu i da ih često čuje kako se glasaju.

Nije ga strah, dodaje, iako su mu vukovi već dva puta napali stoku i zaklali dvije junice.

Pomoć koju je dobio od države je, tvrdi, minimalna. Da bi se odšteta uopće dobila mora se naći markica, a ovlaštena osoba dolazi kako bi ustanovila je li štetu zaista napravio vuk. Isplatu štete se čeka i do godinu dana.

Bandala zabrinjava i pojava “vukopasa”. On kaže da je u čoporima viđao potpuno crne vukove, a da to nisu vukovi kakvi su bili ranije, da se novi oblik životinje ne boji čovjeka ni susreta s čovjekom, a to je zabrinjavajuće.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.