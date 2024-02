Plenković o prosvjedu u Zagrebu: To je plod Milanovićevog primitivizma i divljaštva

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti porinuća broda Gradnja 527 u riječkom brodogradilištu 3. maj, nakon čega je dao izjave za medije.

“Nisam pratio prosvjed jer sam bio jutros u Münchenu pa preselio u Krk. Otprilike shvaćam o čemu se radi. Prvo, Hrvatska je demokratska zemlja i može govoriti i misliti što hoće, ako je po zakonu. Dakle, način kako ja to mogu doživjeti… bio je to skup radikalne ljevice, koja se nalazi u oporbi osam godina, i onih koji ih podržavaju. Koliko ih je bilo, ne znam. Poruke su bile ponovno vulgarne i primitivne”, kazao je Plenković i nastavio:

HDZ-ov ministar: Prosvjed je pokazao da oporba i dalje nema viziju

“To je plod Milanovićevog stila primitivizma i divljaštva, što je pokrenuo prije više od četiri godine pa svaka šuša misli da može svakoga vrijeđati najgrubljim diskvalifikacijama. Ako povezuju predsjednika Tuđmana, današnji HDZ i Vladu koju vodim, meni je to drago i čini me ponosnim. To znači da je ljevičarski skup pokazao da imamo dvije političke Hrvatske, onu koja radi i rano se diže kako bi radila u interesu Hrvatske… isti ovi koji su pozvali ljude na Markov trg su isti koji su bili protiv Zakona o hrvatskom jeziku i protiv podrške Ukrajini. Baš me zanima što misle o ubojstvu Navaljnoga i eliminaciji svih oporbenih političara prije izbora u ožujku. Svi ovi, osim Socijaldemokrata, bili su za Putina, a ne Ukrajinu. Nisu željeli pomoći prijateljskom ukrajinskom narodu.”

Potom je ponovio sve što vidi kao uspjehe njegove Vlade, od gospodarskih poteza, obnove od potresa, povećanja mirovina i plaća, detalja koji su također na udaru kritika onih koji nisu dio Vlade ili interesno povezanih s njom.

“Mogu razumjeti prosvjed, ali idemo staviti činjenice na stol. Protiv čega se prosvjeduje? Možemo živjeti u percepciji ili mržnji, u kojoj oni žive. Ne slažem se s tom ekipom koja je bila protiv pomoći Ukrajini, a još manje s ekipom koja glasuje protiv Zakona o hrvatskom jeziku. Ako padneš na takvim ispitima, a Hrvat si… pa tko si ti, za koga nastupaš, čiji su to interesi? Demokracija da, prosvjed da, vrijeđanje ne. Moje društvo su radnici, Matica Hrvatska, oni kojima je drago što je budući glavni državni odvjetnik rehabilitirao blaženog Alojzija Stepinca. Ovo je velika motivacija našim biračima.”

Na skupu je bilo i mnogo građana, ne samo političari.

“Ne znam ja tko je tamo bio.”

Krenula je politička kampanja jer se ne zna kad su izbori?

“Izbori će biti u roku i to mi, moram priznati, već postaje smiješno. Mi smo osam godina na vlasti i ljevica želi učiniti sve da ne budemo i 12 godina. Oni mogu varati i lagati ljudima pa reći da smo lupeži, korumpirani, ružni… ali možemo i mi uzeti mikrofone pa reći što je istina, a istina je da nema nacionalnog interesa koji ova Vlada nije osnažila.”

Ured europskog javnog tužitelja je nešto što novi glavni državni odvjetnik ne smatra potrebnim, a to se čuje često i iz vladajućih redova.

“Da pojasnimo jednu istinu… On postoji samo i isključivo zbog političke volje ove Vlade, ne zbog ljudi koji su prešli s kunske plaće na pristojnu europsku plaću. Da javnost ne misli da su to stranci, to su Hrvati, nekadašnji zamjenici državnih odvjetnika koji su prešli u taj Ured. Njihova nadležnost je štititi financijske interese Europske unije. Nasuprot debilnoj tezi oporbe, EPPO zbog nas postoji.”

