Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u N1 Studiju uživo komentirao je saslušanja na Antikorupcijskom vijeću i slučaj INA-e. Grmoja tvrdi da je predsjednik Vlade Andrej Plenković predao hrvatske strateške interese Mađarima.

“Ja sam političar i imamo svoje političke ciljeve, nema nikakve skrivene agende da kao politička stranka želimo doći na vlast”, kazao je Grmoja, dodajući da žele doći na vlast i srušiti “Plenkovićevu korumpiranu, a čini se i izdajničku kliku s vlasti”.

“Jedino je u Hrvatskoj moguće da se premijer čudi što oporba želi srušiti vlasti”, dodao je.

Navodi da je njihov cilj i razotkriti što se dogodilo oko INA-e. “Kao predsjednik Antikorupcijskog vijeća odlučio sam do kraja istjerati ove stvari oko INA-e i spreman sam pozvati one koje predlažu drugi članovi Vijeća.”

Svjedočenje Mayera

Dodaje da nitko nije zaštićen te da nemam ništa protiv da svjedoči i Božo Petrov. Kaže da Petrov nema nikakvog krimena u slučaju INA-e. Osvrnuo se i na jučerašnje svjedočenje bivšeg člana Uprave Ine Davora Mayera o načinu upravljanja tom kompanijom.

“Svjedočenja čovjeka koji je eminentni naftni stručnjak, dugogodišnji član uprave INA-e, a nema krimena, iznio je optužbe koje idu u istom smjeru koji je zadao Dragan Kovačević, a to je da su Vlada i Plenković i Ćorić naložili da se ide u potpisivanje memoranduma i da hrvatska nafta ide preko Mađarske, što je dovelo do gašenja sisačke rafinerije”, istaknuo je Grmoja.

Grmoja smatra da je i Niko Dalić na određeni način povezan s Mađarima.

“Kad uzmete u obzir da je Plenkovićeva vlada imenovala dva čovjeka koja su povezana s Mađarima, da dva bivša člana uprave koja su radila u korist hrvatskih nacionalnih interesa, rušili kvorum da im vlada nije produljila mandat, da ih je Ćorić tjerao u gašenje sisačke rafinerije – to je pokazatelj kakvu politiku vodi Plenkovićeva vlada”, tvrdi Mostov zastupnik.

Grmoja ističe da se Mađari dopuštaju korupciju u INA-i i da zatvaraju oči na naše lopove.

Izdaja hrvatskih nacionalnih interesa

Osvrnuo se i na svjedočenje Dragana Kovačevića. “Kovačević ima krimen, ali je 2020. od strane Plenkovićeve vlade imenovan kao šef uprave Janafa i ima saznanja.”

Grmoja je naveo i što on misli da se dogodilo u cijelom slučaju INA-e. “Dogodio se niz faktora. Određeni su ljudi bili korumpirani, za to nemam dokaza, ali poznavajući njihov profil… Mislim na članove vlade, ministra Ćorića, a za to nemam dokaze. Ali, ono za što imam dokaze je da je to naložio ministar Ćorić, da to nije moglo proći bez odluke Plenkovića.”

Osvrnuo se i na izjave premijera Plenkovića koji navodi da je on isporučio eurozonu, Pelješki most. “Moguće, ali je isporučio hrvatske strateške interese Mađarima, isporučio je hrvatsku naftu Mađarima. U jeku krizu mi ćemo iz Mađarske, MOL-a uvoziti energente – izdaja hrvatskih nacionalnih interesa.”

Kaže da ne optužuje Ćorića i Plenkovića za korupciju i da nema dokaza o tome te da to treba istražiti, ali vjeruje da je ovdje u pitanju veleizdaja.

Na izjave premijera Plenkovića da su svjedočenja na Vijeću performans, Grmoja odgovara: “Dovodim ozbiljne ljude koji iznose opasne informacije za premijera.”