Orešković: Izlaganje Mayera serija malih potresa koji bi mogli uzdrmati Vladu

Saborska zastupnica centra Dalija Orešković bila je gošća Newsrooma i govorila o današnjem premijerovom izvješću o radu Vlade, kao i sjednici Antikorupcijskog vijeća.

Orešković kaže da sve ono što se danas događalo u gornjem dijelu zgrade Sabora u sabornici i ono u maloj vijećnici slika dvije Hrvatske koje su se međusobno sukobile.

“U sabornici je bila ona Hrvatska koja živi u svijetu iluzija Andreja Plenkovića u svjetlu stvaranja njegove lažne slike o njegovim postignućima i o svim lažnim obećanjima koje je ponovio građanima, u maloj vijećnici su bili oni koji se boere za istinu, ali za to da dođe do sloma tog i takvog modela HDZ-ovog upravljanja državom, strateškim kompanijama i resursima. Danas se lijepo moglo vidjeti tko svojim radom u Saboru daje legitimet jednoj pokvarenoj i zlonamjernoj vlasti, a tko se bori za to da život svih naših građana bude bolji”, rekla je.

Osvrnula se i na činjenicu da su Socijaldemokratki danas ostali u sabornici na izvješću premijera.

“Mislim da je danas crta razgraničenja bila jasna, oni koji su uz HDZ ili su se sami tamo nepotrebno svrstali su bili u sabornici, a oni koji se HDZ-u jasno suprotstavljaju bili su negdje drugdje. Moram priznati da mi je žao, mislim da si krivo ispisuju sudbinu. U cjelini, što se tiče Socijaldemokrata, ovo danas im je bila velika greška”, kazala je.

Komentirala je i današnje izlaganje bivšeg člana uprave Ine Davora Mayera na sjednici Antikorupcijskog vijeća, rekavši da je ugodno iznenađena fokusiranošću na temu.

“Sve što je izgovorio, to je jedno slojevito i opsežno izlaganje koje bi trebalo analizirati danas. Osobno sam ga doživjela kao seriju malih potresa, prvo malih a onda nekih koji bi jako trebali uzdrmati postojeći politički establišment, a onda i Andreja Plenkovića. Ako od ovih potresa koji su se dogodili na Antikorupcijskom vijeću dođe do toga da se HDZ na sljedećim izborima sruši HDZ, nadam se da više nikad neće biti obnovljen”, rekla je.

