Grmoja: Plenkoviću, dolazimo i po tebe

Jesu li uistinu MOST-ovci bili brifirani iz ureda sada već bivšeg ministra Filipovića, komentirao je za RTL Nikola Grmoja, saborski zastupnik.

Razgovor zastupnika s novinarkom RTL-a prenosimo u cijelosti.

Od koga ste dobivali informacije vezano za aferu HEP?

“Osobno sam dobivao informacije od istraživačkog novinara Marina Vlahovića, ali i iz drugih strana smo dobivali informacije vezano uz aferu. Pozivao sam u više navrata građane koji imaju informacije o korupciji Plenkovićeve Vlade da ih dostave”

Vlahović je bio posrednik?

“Pretpostavljao sam da se radi o Lovrinčeviću. Bilo mi je drago da netko želi razotkriti taj kriminal. Sve ono što sam dobivao od Lovrinčevića se pokazalo točnim. Prvi sam izašao u javnost da je 63 posto plina kupljenog od INA-e, HEP predao tajkunu Vujnovcu, nekad čak i za jedan cent. Sve se pokazalo točnim”

Kako je krenula međusobna komunikacija?

“Čovjek mi je dostavio te informacije. Počeo sam to provjeravati, imali smo s nekoliko strana informacije koje su se pokazale točnim. Ono što je zanimljivo iz Plenkovićeve presice je što je rekao da mu je manje problematično što je savjetnik ministra gospodarstva kupovao medije javnim novcem i to što je sebi tražio povrat novca. Više mu je problematično to što je MOST dobivao informacije o kriminalu”

Jeste li htjeli srušiti premijera i Vladu?

“Htjeli smo razotkriti korupciju i srušiti korumpiranu kliku. Šurovat ću sa svima onima koji su se spremni pokajati. Pozivam glasnogovornika Vlada Marka Milića, koji je također upleten u korupciju, Krunoslava Katičića, najbliži krug Plenkovićevih suradnika, sve u administraciji…”

To će istraživati USKOK. Je li u ovoj komunikaciji bio upleten i ministar Filipović. Jeste li i s njim komunicirati?

“Nisam komunicirao niti s Filipovićem, niti Lovrinčevićem. Imao sam informaciju od istraživačkog novinara Vlahovića. Drago mi je da se hvarski kartel – Barbarić, Vujnovac, Mario Radić, Josip Jurčević – da taj kartel razbijamo. Da se razbija i drugi kartel – Lovrinčević, Filipović i ostali – to pokazuje da je modus operandi isti. Ono što je zastrašujuće u aferi ‘Pola-pola’. Lovrinčević kaže u jednom trenutku da Plenković ne smije doznati da budžet iz javnih poduzeća dijele po medijima. Istraživat će USKOK, ali u transkriptima jasno stoji da je zato zadužen Andrej Plenković. Potkupljuje medije javnim novcem, anketne kuće i zato je MOST danas zatražio Istražno povjerenstvo”, poručio je Grmoja.

Jeste li na neki način štitili ministra?

“Pogledajte moje izjave. Odgovoran je Filipović, ali najodgovorniji je Andrej Plenković. Jasno sam to komunicirao”

Je li ministar trebao otići?

“Trebao je otići i Vlada. I zbog afere ‘Plin za cent'”

Je li ovo na neki način epilog te afere? Otišli su gotovo svi akteri koji su u nju bili umočeni. Doduše zbog drugih afera.

“Sve je ovo epilog te afere. Pogledajte što MOST radi u opoziciji bez ikakvih resursa na raspolaganju. Kada preuzmemo odgovornost za državu i oslobodimo institucije tada će svi oni koji su se okoristili na račun hrvatskih građana morati odgovarati, vratiti novac. Previše je ljudi prolilo krv i dalo živote za ovu zemlju da bi ovi lešinari ovako čerupali. Plenkoviću, dolazimo i po tebe ”

