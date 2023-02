Grmoja: Kad se Plenkovića odrekao i Krešo Macan, onda znate koja je ura

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u N1 Studiju uživo u kojem je komentirao aktualna politička zbivanja u Hrvatskoj.

“Imamo puno svjedočenja koja govore isto, velika krađa u Ini nije se mogla dogoditi bez znanja vrha Ine i MOL-a. Imamo sustavnu krađu u Ini već godinama, neovisno o garnituri vlasti. Također, namjera gašenja sisačke rafinerije od strane MOL-a postojala je jako dugo, ali egzekucija je napravljena za vrijeme Vlade Andreja Plenkovića i ministra Tomislava Ćorića gdje je potpisan memorandum za preusmjeravanje nafte prema Mađarskoj. Nakon svjedočenja čovjeka koji se borio za opstanak sisačke rafinerije, zapravo mu je poručeno da neovisno o podacima i racionalnosti opstanka sisačke rafinerije, ministar ima neke druge podatke koje mora slušati i ne može ništa drugo napraviti”, rekao je Nikola Grmoja.

Saborski zastupnik navodi kako je postojala i najava otkupa Ine pa se ništa nije dogodilo.

“Sad kad se dogodila ova krađa, promijenit ćemo model upravljanja, ali naravno da se neće ništa dogoditi. Danas je govorila zviždačica Vesna Balenović koja je rekla kako je 25 posto Ine prodano po smiješnom iznosu, a za to je navodno znao i glavni državni odvjetnik Mladen Bajić koji ništa nije napravio. Od tog vremena, sve vlade su bile podređene mađarskim interesima, nije bilo dovoljno snage i volje da im se suprotstave”, rekao je te dodao: “Imamo razno razne poluinfirmacije koje se sad pojavljuju u medijima, a ljudi koji su se borili za sisačku rafineriju i Inu su nastradali i dobili otkaz. Održavamo tu temu na površini, ali istovremeno potvrđujemo sva ona svjedočenja koja smo imali prilike prije čuti. Željeli smo potvditi ovim svjedočenjima da se sisačka rafinerija nije mogla ugasiti bez zelenog svijetla Vlade”.

Grmoja kaže kako je uvjeren da je pravno mišljennje naručeno i da Plenković nema hrabrost suprostaviti se Mađarima.

“Možda on ima i neke osobne karijerne interese za koje mu je potreban Orban. Bez obzira je li on omiljeno lice u politici, važno je lice u Bruxellesu. Rekao bih da su Angela Merkel i Viktor Orban bili skoro pa saveznici. Po hrvatske nacionalne interese se konstatno događaju loše stvari činjenjenm ili nečinjenjem hrvatskih Vlada. Nije toliko bitan stranački dres nego interesne skupine koje iza zavjese imaju utjecaj na političke stranke i aktere i tako guraju svoje interese. Vrijeme je da to pokušamo razotkriti i onda se s tim obračunati. Mislim da ima mudrosti u oporbi i da bi potpora Antikorupcijskom vijeću trebala biti veća. Jako se trudim oko razotkrivanja korupcije vladajućih. Oba puta sam ja državnu odvjetnicu uhvatio u laži, i u vezi Josipe Rimac i Gabrijele Žalac“, kazao je.

Grmoja za kraj navodi kako su oko Plenkovića ljudi koje je sam bira, tako da on on, kako kaže, ovdje nema nikakve obrane.

“Sve što premijer može je pokušati zaustaviti curenje informacija u javnost, ali mislim da od toga neće biti ništa. Kad se Plenkovića odrekao i Krešo Macan, onda znate koja je ura. Antikorupcijsko vijeće je jedino tijelo koje još nisu slomili. To je jedino tijelo gdje oni nemaju većinu u Saboru. Oni su svjesni da je ovo tijelo u kojem ne mogu ništa zaustaviti. Imali su svog indijanca kojeg su slali da pokuša opstruirati vijeće. Vjerojatno su i oni shvatili da im Hrvoje Zekanović nanosi štetu svojim istupima”, rekao je.

Također, Grmoja poručuje: “Ostat ćemo mi na braniku borbe protiv korupcije. Oni čuvaju Zlatu Hrvoj Šipek, ona čuva njih. Jedini koji ovo stanje mogu promijeniti su građani koji mogu izaći na izbore. Ovo je demokracija i mi ćemo ti sve morati prihvatiti”.

