Mažar: Uvaženi zastupniče Grmoja, dogovorite se sami sa sobom!

Zato ova Vlada, za razliku od zastupnika Mosta, podržava nadležne institucije u nastavku profesionalnog obavljanja njihovog odgovornog posla bez javnih pritisaka i manipulacija. A da institucije rade svoj posao, to zastupniku Grmoji očito moram ponoviti, govori činjenica da je i u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuta istraga, pojedine osobe su uhićene, te se očekuje sudski postupak u kojem će se javno predstaviti svi prikupljeni dokazi, utvrditi činjenice i donijeti sudska odluka.