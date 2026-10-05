Stigao odgovor HDZ-a
Mažar: Uvaženi zastupniče Grmoja, dogovorite se sami sa sobom!
HDZ-ov Nikola Mažar oštro je odgovorio Mostovu zastupniku Nikoli Grmoji zbog njegovih tvrdnji o postupanju SOA-e, poručivši mu da se "dogovori sam sa sobom" želi li neovisne institucije ili da državni vrh bude unaprijed upoznat s istragama.
"GRMOJA MOŽDA IMA SVOJE MIŠLJENJE, ALI SE NE SLAŽE S NJIM
Uvaženi i sveznajući saborski zastupnik Nikola Grmoja, profesor povijesti i očiti stručnjak za kazneno pravo, nam je danas pokušao objasniti kako je SOA, sukladno članku 55. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, dužna izvješćivati državni vrh o inicijalnim nepotvrđenim sumnjama u kaznena djela, pa čak i o istragama u tijeku.
Na prvi pogled zvuči sjajno kako se Grmoja, ili netko tko mu je napisao ovu objavu, dosjetio kako bi premijer, predsjednik Hrvatskog sabora, pa i Predsjednik Republike, trebali svakodnevno biti upućeni u sve moguće kaznene prijave i istrage u tijeku.
Međutim, osim što se zalaže za kršenje zakona, Grmoja bi se prije ovakvih objava trebao dogovoriti sam sa sobom o tome koje mišljenje zastupa.
Naime, koliko smo puta od zastupnika Grmoje čuli optužbe kako ova Vlada želi potpunu kontrolu nad institucijama, posebno DORH-om i policijom. Koliko puta smo ga čuli kako optužuje tijela kaznenog progona da rade po nalogu premijera i da ga upoznaju s istragama.
A kad bi tijela kaznenog progona obavila svoj posao, uhićujući čak i ministre, koliko puta bi Grmoja optužio premijera da je znao za istrage navodeći da je takvo nešto u demokracijama nedopustivo. Konačno, koliko puta smo ga čuli kako navodi imena osoba koje bi, po presudi zastupnika Mosta, trebalo uhititi i zatvoriti.
Dakle, uvaženi zastupniče Grmoja, dogovorite se sami sa sobom, želite li Hrvatsku u kojoj su institucije neovisne i samostalne kao što to zakon predviđa ili se zalažete da institucije, poput SOA-e svaku prijavu sumnje u nezakonitosti, protivno zakonu, naprije uputi državnom vrhu, a tek potom, nakon što prikupe konkretne podatke koji sumnju čine utemeljenom upoznaju i DORH.
Dogovorite se sami sa sobom, želite li državu u kojoj istrage tijela kaznenog progona provode neovisno i samostalno ili uz prethodno znanje politike. Mislim da u Hrvatskoj, osim zastupnika Grmoje, ne postoji pravni stručnjak koji bi se zalagao za ovu praksu.
Možda bi Most, da slučajno dođe u priliku, državu vodio na način da njihova politička volja upravlja kaznenim istragama, da se uhićenja provode po njihovom političkom nalogu i prije valjanih dokaza. Srećom, uvjeren sam da tu priliku neće dočekati.
Nažalost zastupnika Mosta, a na korist pravne države, ova Vlada podupire poštivanje zakona i procedura u radu državnih tijela, a s ciljem da se kaznena djela otkrivaju, procesuiraju u sudskom postupku i kažnjavaju sukladno zakonima. Da bi se to ostvarilo, nadležne institucije moraju prikupiti konkretne dokaze koje će sud prihvatiti i na temelju tih dokaza donijeti valjanu presudu.
Zato ova Vlada, za razliku od zastupnika Mosta, podržava nadležne institucije u nastavku profesionalnog obavljanja njihovog odgovornog posla bez javnih pritisaka i manipulacija. A da institucije rade svoj posao, to zastupniku Grmoji očito moram ponoviti, govori činjenica da je i u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenuta istraga, pojedine osobe su uhićene, te se očekuje sudski postupak u kojem će se javno predstaviti svi prikupljeni dokazi, utvrditi činjenice i donijeti sudska odluka.
Stoga, želim da sudski postupak krene što ranije, jer će tada zastupniku Grmoji nestati inspiracije za manipulacije i dezinformacije, opstrukcije istrage, kao i neutemeljeno i neodgovorno prozivanje", napisao je Nikola Mažar na Facebooku:
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