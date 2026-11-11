Habijan najavio promjenu za birače u Hrvatskoj: Jedna potvrda odlazi u povijest

Bauk je naveo tri skupine koje se nalaze u registru, a nisu u popisu. To su ''nova dijaspora'', odnosno ljudi koji su se odselili u inozemstvo, zatim pripadnici srpske nacionalne manjine koji se nisu vratili u Hrvatsku te Hrvati koji žive u BiH. Kao jedan od razloga te neusklađenosti vidi Zakon o prebivalištu koji se nije mijenjao više od 10 godina.