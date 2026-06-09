Vlada tvrdi da imamo 3,6 milijuna birača. Opozicija upozorava da je to 400 tisuća više od broja punoljetnih građana

''U odnosu na treće tromjesečje 2025. zabilježeno je smanjenje ukupnog broja registriranih birača s 3.609.130 na 3.601.578 birača na kraju prvog tromjesečja 2026. Sva zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama u okviru su zakonom dopuštenog raspona od plus/minus 5 posto od propisane osnove'', rekao je u Hrvatskom saboru državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavljajući Izvješće o broju birača upisanih u registar birača i broju birača po izbornim jedinicama za prvo tromjesečje ove godine.