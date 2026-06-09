TRAŽI SE MANJI BROJ ZASTUPNIKA
Vlada tvrdi da imamo 3,6 milijuna birača. Opozicija upozorava da je to 400 tisuća više od broja punoljetnih građana
Hrvatska je na kraju prvog tromjesečja ove godine imala 3.601.578 birača, pri čemu su sva odstupanja po izbornom jedinicama unutar propisanih plus/minus pet posto, rekao je u utorak državni tajnik Sanjin Rukavina, dok oporba ističe da je punoljetnih stanovnika manje od broja birača.
''U odnosu na treće tromjesečje 2025. zabilježeno je smanjenje ukupnog broja registriranih birača s 3.609.130 na 3.601.578 birača na kraju prvog tromjesečja 2026. Sva zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama u okviru su zakonom dopuštenog raspona od plus/minus 5 posto od propisane osnove'', rekao je u Hrvatskom saboru državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije predstavljajući Izvješće o broju birača upisanih u registar birača i broju birača po izbornim jedinicama za prvo tromjesečje ove godine.
Prosječni broj birača po izbornoj jedinici iznosi 360,1 tisuća. Ukoliko u bilo kojoj izbornoj jedinici dođe do odstupanja od navedene brojke za više od dozvoljenih pet posto, nadležno Ministarstvo o tome odmah obavještava Vladu, kazao je Rukavina, no to još uvijek nije slučaj.
Paus: Više birača nego punoljetnih građana
Zastupnik IDS-a Dalibor Paus upozorio je da broj birača iz registra nije jednak broju punoljetnih građana Hrvatske.
''Tražimo da nam date stvarni broj osoba starijih od 18 godina po izbornim jedinicama jer onda ćemo vidjeti tu disproporciju od 400 tisuća ljudi. Ako nemate te podatke onda ste nezainteresirani, a ako ih ne želite dati onda vam nije stalo do jednakog prava glasa'', rekao je Paus.
O odstupanjima između broja birača i broja punoljetnih stanovnika govorio je i Mostov Miro Bulj. Državnom je tajniku poručio da podneseno izvješće može ''pretvoriti u toalet papir". ''Dosta ste vi narod pravili ludim. Toliko ste bezobrazni da lažnim brojkama obmanjujete javnost. Može vas biti stid i sram zbog svih onih koji su dali krv za ovu zemlju'', kazao je.
Kujundžić pozvao na smanjenje broja zastupnika
Njegov stranački kolega, Ante Kujundžić predložio je nekoliko izmjena u izbornom zakonodavstvu kao što je uvođenje obveznog glasanja te glasanja elektroničkim putem. Uz to, poziva na smanjenja broja saborskih zastupnika.
''Ključni razlog leži u činjenici što smo od institucije koja je nekoć imala autoritet postali poligon s dva prsta - jedan za crvenu, a drugi za zelenu tipku. To je poraz svih nas. Smatram da na 3,8 milijuna nije potreban 151 saborski zastupnik'', naglasio je.
Bježćanović: Izborne jedinice formirati prema broju stanovnika, a ne birača
Zastupnica SDP-a Sanja Bježančević ustvrdila je da je izborne jedinice potrebno redefinirati na temelju broja stanovnika, a na temelju registra birača.
''Potrebno je sustavno povezivanje i integracija registara. U tom kontekstu, primjer Slovenije pokazuje da je problem moguće riješiti drugačijim pristupom. Tamo je birački popis izravno povezan s jedinstvenim registrom stanovništva, a na temelju ažuriranog i centraliziranog registra stanovništva ažurira se birački popis. Na taj se način osigurava veća vjerodostojnost čitavog sustava'', napomenula je.
HDZ-ov zastupnik Maksimilijan Šimrak istaknuo je da Vlada i parlamentarna većina odgovorno pristupaju pitanju izbornog zakonodavstva, svjesni da stabilnost i predvidivost izbornih pravila predstavljaju temelj demokratskog poretka.
''Najvažnija je činjenica da o ovim pitanjima raspravljamo na temelju jasnih, dostupnih i redovito ažuriranih podataka. To je standard koji moramo čuvati i dalje razvijati'' poručio je Šimrak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare