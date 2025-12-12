Kraj zbrke? Ukida se razlika između registra i popisa birača

Osim ukidanja razlike između registra birača i popisa birača, predloženim će se zakonom urediti podatke o biračima kojima je nepoznata adresa prebivališta u inozemstvu. Birači kojima je odjavljeno prebivalište u Hrvatskoj ili je adresa u inozemstvu nepoznata upisuju se u registar birača s oznakom države "nepoznato". S vremenom se u evidenciji broj birača s nepoznatim podatkom države prebivališta znatno povećao i ima ih više od 130.000.