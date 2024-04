Habijan: Sve smo bliže sastavljanju vlade, a manjinama nećemo smanjivati prava

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Domovinski pokret se tijekom jučerašnjeg dana prvo sastao sa SDP-om, a kasnije i s HDZ-om, zbog čega vlada optimizam u oba tabora.

Nezavisni Željko Lacković smatra da je legitiman zahtjev Domovinskog pokreta koji ističe da ne može biti dio vladajuće većine u kojoj je SDSS. Kazao je kako osobno nema problema sa SDSS-om.

“Nije tu u pitanju kako se stranka zove niti koje nacionalnosti okuplja članove, nego je u pitanju jedno razdoblje iz ne tako davnog bolnog vremena stvaranja Hrvatske. Moramo uvažavati da postoje legitimni ciljevi da stranke koje su obavljale dužnosti u vrijeme okupacije, koje su bile vodeće u vrijeme oružanih sukoba, nisu prihvatljiv politički partner nekome niti nakon 30 godina, naročito iz razloga jer neke stvari ni danas nisu razriješene”, rekao je Lacković u emisiji Hrvatskog radija U mreži Prvog pa dodao:

“Mislim da je Hrvatska u situaciji da nasušno treba koalicijsku vladu. Koalicijska vlada, bez obzira na to bila na lijevoj ili na desnoj strani, mora pokrenuti neke procese koji su izostali, po meni upravo iz razloga jer nismo imali koalicijske vlade do sada.”

Na pitanje tko mu je bliži kao koalicijski partner, HDZ ili SDP, Lacković je istaknuo kako pregovori još traju, ali da je njemu osobno svejedno.

Ministar gospodarstva Damir Habijan (HDZ) smatra da su svakim krugom pregovora sve bliže formiranju vlade.

“Izbori su pokazali da građani žele nastavak stabilnosti i sigurnosti i zato je ključno da što prije formiramo vladu s partnerima”, naglasio je pa se osvrnuo na SDSS:

“Što se tiče manjina, ne bih ovdje nikoga izdvajao, nije uopće u tim pregovorima bilo riječi i nikome nije u interesu da govorimo o bilo kakvom smanjivanju manjinskih prava niti eliminiranje manjina iz sabora. Volja birača je pokazala da je temelj buduće koalicije i vlade zapravo suradnja HDZ-a i Domovinskog pokreta. A što se tiče manjina ili bilo kakve podrške unutar Hrvatskog sabora, nitko ne može priječiti bilo koga da podrži takvu vladu. Također, jasno smo rekli koga ne vidimo kao partnere. To su SDP, Možemo i Most. Opcija je da imamo stabilnu vladu i ja sam siguran da ćemo to postići.”

Ivica Puljak iz Centra kaže da vjeruje da je još uvijek moguć scenarij u kojem će SDP i Domovinski pokret formirati antikorupcijsku vladu i, kako je rekao, spriječiti da se pravosuđe poveže s kriminalom.

“Mi želimo oformiti antikorupcijsku većinu, promijeniti lex AP, spriječiti da gospodin Turudić, koji je očito povezan s kriminalnim miljeom, dođe na čelo DORH-a, promijeniti izborni zakon i onda krenuti na nove izbore tako da građanima u atmosferi slobode damo mogućnost da ponovo izaberu ono što žele za Hrvatsku”, rekao je Puljak.

Napomenuo je kako Centar i dalje misli da je vrijedno spašavati Hrvatsku.

“Zaista se nadam da Domovinski pokret neće odlučiti spasiti HDZ nego da će se odlučiti za Hrvatsku i da neće pogaziti sve ono što su govorili prije izbora. Mislimo da Možemo takve ideje može podržavati iz Sabora, isto tako i manjine. Mi nemamo s tim problema.”

