HALMED objavio serije povučenog BCG cjepiva: Preporuke za roditelje ostaju iste

Osim njih, na tržištu su bile i serije 443-1, 464-1, 463-2, 504, 556, 594, 636-2, 960 i 963-1. Ako je dijete cijepljeno serijom koje nema na popisu, primilo je cjepivo drugog proizvođača, na koje se obustava i sumnja u neispravnost ne odnose, pojasnili su.