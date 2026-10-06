Raspudić: “Komšić je politički monstrum, odmah iza ratnih zločinaca po tome što je učinio BiH”

"Ovdje se dogodila zanimljiva stvar. Očekivala se tijesna utrka između Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića i ona je na koncu takva i bila. Ono što je sada zanimljivo, kada se analizira bošnjački politički korpus, jest da je SDA odnijela prilično veliku pobjedu, ali je njezin kandidat za Predsjedništvo izgubio. Tu se očito vidi da je Bakir Izetbegović teret stranci."