analiza rezultata
Raspudić: “Komšić je politički monstrum, odmah iza ratnih zločinaca po tome što je učinio BiH”
Saborski zastupnik Nino Raspudić gostovao je kod našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo. Komentirao je rezultate izbora u Bosni i Hercegovini.
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Na početku se osvrnuo na korištenje novih tehnologija u izbornom procesu.
"Kad vidim kako je to glatko prošlo, rekao bih: zašto isto ne bismo imali i u Hrvatskoj? Koliko znam, ovo je jedini pozitivan potez visokog predstavnika. To je svakako nekakav plus s tehničke strane za ove izbore“, rekao je Raspudić.
Istaknuo je da temeljni problem ostaje nepromijenjen izborni zakon.
"Dobra je stvar što su Hrvati sami izabrali svoju predstavnicu u Predsjedništvu, međutim, to ne rješava problem jer za četiri godine možemo ponovno dobiti novog Željka Komšića.
Ono na čemu moraju inzistirati i hrvatski predstavnici u BiH, ali i Hrvatska, jest promjena izbornog zakona koja će jamčiti svakom narodu da sam izabere svoje političke predstavnike“, kaže Raspudić.
"Komšić je politički monstrum“
Dodao je kako izborni rezultati pokazuju svu apsurdnost slučaja Željka Komšić
"Komšić je politički monstrum. To je čovjek, odmah iza ratnih zločinaca, po tome što je učinio BiH svojim djelovanjem“, govori Raspudić.
Zastupnik je kazao i da su izbori pokazali zanimljive odnose unutar bošnjačkog političkog korpusa.
"Ovdje se dogodila zanimljiva stvar. Očekivala se tijesna utrka između Denisa Bećirovića i Bakira Izetbegovića i ona je na koncu takva i bila. Ono što je sada zanimljivo, kada se analizira bošnjački politički korpus, jest da je SDA odnijela prilično veliku pobjedu, ali je njezin kandidat za Predsjedništvo izgubio. Tu se očito vidi da je Bakir Izetbegović teret stranci."
Raspudić pak smatra da će nakon izbora situacija biti realnija jer su Hrvati sami izabrali svoju predstavnicu u Predsjedništvu, ali upozorava na položaj Hrvata u Srednjoj Bosni.
"Ono što je zabrinjavajuće za Hrvate i o čemu hrvatska politika u BiH mora voditi računa jest pozicija Hrvata u Srednjobosanskom kantonu, gdje su prvi put izgubili trećinu i mogućnost kontrole“, rekao je Raspudić.
Okupljanje centrista
Za kraj, na pitanje je li u razgovorima s Vanđelićem koji je najavio stvaranje novog, širokog "trećeg puta", Raspudić je odgovorio da kontakata nije bilo.
"Nitko nas nije kontaktirao. Moja je procjena da neće biti prijevremenih izbora. Mi ćemo biti otvoreni za razgovore s bliskim političkim opcijama jer je trenutak iznimno težak zbog svega što se događa i potrebno je ostvariti širu suradnju tamo gdje je to moguće, ali ne bojimo se izaći i sami“, zaključio je Raspudić.
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