znakovi za odlazak pedijatru
HZJZ: Djeca cijepljena povučenim BCG cjepivom bez simptoma ne trebaju na pretrage
Roditelji djece koja su primila povučeno BCG cjepivo ne trebaju poduzimati posebne mjere niti ih voditi na preventivne pretrage ako dijete nema simptome, ali trebaju pratiti oteklinu kosti ili zgloba i šepanje, poručio je u utorak Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).
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Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) obustavljena je distribucija i primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača Bul Bio NCIPD Ltd., nakon čega je HZJZ na svojim mrežnim stranicama odgovorio na pitanja koja najviše zabrinjavaju roditelje.
Prema podacima HZJZ-a, ove su godine kod male djece prijavljene četiri sumnje na osteitis ili osteomijelitis, upalu kosti uzrokovanu BCG cjepivom.
Sva su djeca cijepljena 2024. i početkom 2025. cjepivom istog proizvođača, a u posljednjih desetak godina nije zabilježen nijedan takav slučaj. Dok su bile u upotrebi, iz dviju serija tog cjepiva primijenjeno je oko 60.000 doza, navode iz HZJZ-a.
S obzirom na to da je rizik od teških oblika tuberkuloze (diseminirani oblici tuberkuloze, poput tuberkuloznog meningitisa, glavni su razlog za BCG cijepljenje) u male djece u Hrvatskoj već dulje vrijeme vrlo nizak, takva učestalost ove ozbiljne nuspojave ne opravdava univerzalnu primjenu tog cjepiva, dodaju.
Oteklina, bolnost i šepanje znak su za odlazak pedijatru
Roditelji djece koja su već primila ovo BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptom. Roditelji trebaju obratiti pozornost na dugotrajniju ili postupnu oteklinu u području kosti ili zgloba, bolnost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Bolest obično ne prati visoka temperatura. Ako se simptomi pojave, dijete treba odvesti pedijatru i napomenuti da je primilo BCG cjepivo.
Samo cijepljenje bez simptoma, kako ističu iz HZJZ-a, "nije razlog za zabrinutost niti za provođenje dijagnostičkih pretraga". Djeca koja su primila predmetno BCG cjepivo, a nemaju nikakvih simptoma, ne trebaju zbog toga ići na preventivno rendgensko snimanje, ultrazvuk, magnetsku rezonanciju niti druge dijagnostičke pretrage.
Nuspojava se javlja od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon cijepljenja, u prosjeku nakon oko godinu dana. Zato jednokratno snimanje ne bi moglo isključiti njezin kasniji razvoj, ističu.
BCG osteitis/osteomijelitis napreduje sporo, a ako se ne prepozna i ne liječi na vrijeme, može izazvati trajne promjene na kosti, poput prestanka rasta kosti, ograničene pokretljivosti zgloba ili deformiteta kralježnice. Uspješno se liječi lijekovima protiv tuberkuloze, a ponekad je potreban i manji kirurški zahvat. Ako se otkrije rano, kost se u potpunosti oporavi, navode iz HZJZ-a.
Budući da drugog cjepiva za novorođenčad trenutačno nema, djeca se do daljnjega neće cijepiti BCG cjepivom u rodilištima. Zdravlje djece time nije ugroženo, ističu iz HZJZ-a, jer je Hrvatska od 2017. zemlja niske incidencije tuberkuloze, s manje od deset oboljelih na 100.000 stanovnika.
Od 2011. do 2025. zabilježeno je 5508 oboljelih, od čega 21 dijete mlađe od pet godina. U tom razdoblju nije zabilježen nijedan slučaj tuberkuloznog meningitisa kod djece i adolescenata.
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