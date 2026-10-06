HZJZ: Djeca cijepljena povučenim BCG cjepivom bez simptoma ne trebaju na pretrage

Roditelji djece koja su već primila ovo BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptom. Roditelji trebaju obratiti pozornost na dugotrajniju ili postupnu oteklinu u području kosti ili zgloba, bolnost, ograničenje pokreta, šepanje ili izbjegavanje oslanjanja na ruku ili nogu. Bolest obično ne prati visoka temperatura. Ako se simptomi pojave, dijete treba odvesti pedijatru i napomenuti da je primilo BCG cjepivo.