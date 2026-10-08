ŽESTOKA REAKCIJA
HDZ opleo po Grmoji nakon izjave za N1: "Je li on teški kompleksaš ili provokator u službi ljevice"
Iz HDZ-a su oštro reagirali na izjave predsjednika Mosta Nikole Grmoje, koji je gostujući u Novom danu ustvrdio da premijer Andrej Plenković više nema izgleda za sastavljanje buduće Vlade te da će se glavna politička borba voditi između Mosta i Možemo.
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Grmoja se osvrnuo i na HDZ te premijera Plenkovića, kojeg je nazvao "hodajućim političkim mrtvacem", ustvrdivši da HDZ nema nikakve šanse sastaviti novu Vladu. Odbacio je i mogućnost da Most nakon budućih izbora podrži Plenkovića.
Na njegove izjave HDZ je odgovorio objavom u kojoj je prozvao Grmoju zbog izbornih poraza u Metkoviću, optužio ga za političke frustracije i ismijao njegove najave o budućem preuzimanju vlasti.
Prenosimo reakciju HDZ-a u cijelosti:
"Grmoja je 14 puta zaredom izgubio izbore u rodnom Metkoviću (i kao 'premijerski kandidat'), ali bi nakon svakog debakla uporno tvrdio da MOST 'samo što nije preuzeo vlast u Hrvatskoj' i da je HDZ 'mrtav, gotov'.
To isto, gle čuda, 'najavljuje' i danas, poput odavno pokvarenog gramofona. Mržnja mu je suzila svijest, a frustracije ga odvojile od stvarnosti.
Umjesto što se nastavlja blamirati kao nikad realizirani pobjednik i tješiti se samohvalom o vlastitoj važnosti, bilo bi mu bolje da je čestitao gospođi Darijani Filipović na izbornom trijumfu. Hrvati su, napokon, dobili legitimnu predstavnicu u Predsjedništvu BiH!
Ali to Grmoji, sitnoj duši, a 'najvećem Hrvatu na svijetu', ništa ne znači. Je li teški kompleksaš ili provokator u službi ljevice? Najvjerojatnije i jedno i drugo.
Kako kaže stara poslovica iz doline Neretve, u Grmoje su kratke noge."
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